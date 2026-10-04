Timnas Maroko bermain imbang melawan tamunya Mali dengan skor 1-1 pada Minggu malam, dalam pertandingan persahabatan yang mempertemukan kedua tim di Stadion Besar Tangier.

Maroko memperoleh tendangan penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh pemain Abde Ezzalzouli pada menit ke-35.

Upaya Mali untuk menyamakan kedudukan tidak membuahkan hasil, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tuan rumah lewat satu gol tanpa balas.

Pada babak kedua, timnas Maroko berusaha memperbesar keunggulan dengan gol kedua, sementara timnas Mali terus mencari gol penyama kedudukan.

Dan benar saja, timnas Mali berhasil menyamakan kedudukan sekitar 13 menit sebelum berakhirnya waktu normal melalui pemainnya Goussou Diarra.

Sebelumnya timnas Maroko telah menjalani dua pertandingan di kualifikasi Piala Afrika 2027 melawan Gabon dan Lesotho, serta meraih kemenangan dalam kedua laga tersebut dengan skor yang sama (2-0).











