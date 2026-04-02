Dalam video... Mané: Kami akan mengalahkan Irak dengan skor 3-0

Sadio Mané, bintang tim nasional Senegal dan Al-Nassr Saudi, mengomentari pertandingan yang dinantikan antara Timnas Senegal dan Irak di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung musim panas mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Irak secara resmi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Bolivia (2-1) baru-baru ini di kota Monterrey, Meksiko, dalam final jalur kedua babak play-off kontinental, sehingga memastikan tempatnya di Grup 9, yang juga dihuni oleh Prancis, Senegal, dan Norwegia.

Dalam suasana yang dipenuhi canda tawa selama latihan Al-Nassr Saudi, hari Kamis ini, Mané memprediksi kemenangan timnas negaranya atas "Singa Mesopotamia" dengan skor (3-0), dalam pertandingan yang dijadwalkan pada 26 Juni mendatang, yang disambut tawa oleh rekan setimnya asal Irak, Haider Abdul Karim.

Perlu dicatat bahwa ini adalah partisipasi kedua Irak dalam sejarah Piala Dunia, setelah Piala Dunia Meksiko 1986, sementara Senegal telah berpartisipasi dalam kompetisi dunia sebanyak tiga kali sebelumnya (2002, 2018, 2022).

"Singa Teranga" merupakan salah satu dari sedikit tim Afrika yang berhasil mencapai perempat final Piala Dunia, yaitu pada edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepang.