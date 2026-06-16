Dalam video... Legenda Prancis: Timnas Senegal adalah juara bertahan Piala Afrika!

Robert Pérez, legenda Arsenal dan tim nasional Prancis, mengejutkan para penggemar setelah menyebut tim nasional Senegal sebagai juara bertahan Piala Afrika edisi terakhir.

Timnas Senegal bertanding melawan timnas Prancis, hari Selasa ini, di Stadion MetLife di Kota New York, Amerika Serikat, dalam rangkaian pertandingan putaran pertama Grup 9 Piala Dunia 2026.

Sebelum pertandingan dimulai, Perez mengatakan dalam wawancara dengan saluran "BeIN Sports" versi Prancis: "Timnas Senegal adalah tim yang sangat hebat, mereka adalah juara edisi terakhir Piala Afrika."

Ia menambahkan: “Mereka memiliki skuad yang sangat kuat, serta pemain-pemain unggulan yang berkarier di liga-liga besar Eropa, yang memberi mereka pengalaman besar untuk bersaing di ajang-ajang besar seperti Piala Dunia.”

Dia menyimpulkan: “Pertandingan melawan tim-tim Afrika selalu sulit, karena kekuatan fisik dan kecepatan tinggi yang mereka miliki, dan Senegal tentu saja merupakan salah satu tim yang harus diwaspadai di turnamen ini.”

Yang menarik perhatian adalah bahwa Pérez menyebut tim nasional Senegal sebagai juara Afrika, meskipun Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) telah mengeluarkan keputusan untuk mencabut gelar Piala Afrika yang diraihnya pada Januari lalu, saat mengalahkan tim nasional Maroko.

Pada bulan Maret lalu, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) memutuskan untuk menganggap tim nasional Senegal sebagai pihak yang kalah dalam pertandingan final karena mengundurkan diri, sehingga mereka kehilangan gelar kedua dalam sejarah mereka, sementara tim nasional Maroko dinobatkan sebagai juara untuk kedua kalinya.