Hatem Trabelsi, legenda timnas Tunisia, mengomentari krisis Cristiano Ronaldo dengan timnas negaranya, Portugal.

Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal secara mengejutkan pada Rabu lalu, sebagai bentuk protes atas minimnya menit bermain di bawah arahan pelatih Jorge Jesus.

Trabelsi, saat menjadi tamu di jaringan beIN SPORTS, mengatakan bahwa karier Ronaldo yang sarat dengan pencapaian tidak bisa diragukan.

Ia menjelaskan, "Ada perbedaan yang jelas dalam memperlakukan para bintang, antara mentalitas Latin dan mentalitas Eropa; di mana klub-klub Eropa selalu mengedepankan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu pemain."

Ia menunjuk pada contoh-contoh sebelumnya seperti Barcelona yang melepas Messi, dan Real Madrid yang merelakan jasa Ronaldo ke Juventus, ketika kepentingan klub menuntut hal tersebut.

Ia menambahkan bahwa Ronaldo mengalami penurunan secara teknis dan fisik belakangan ini dan tidak lagi seperti sebelumnya, dari segi kemampuan melakukan tekanan dan mempertahankan ritme tinggi.

Trabelsi berpendapat bahwa akhir perjalanan Ronaldo bersama Portugal seharusnya berlangsung lebih baik dan dengan cara yang pantas bagi nilai historisnya, seraya menyatakan ketidaksetujuannya atas kepergiannya dari pemusatan latihan, tanpa koordinasi atau mencapai solusi damai yang mencegah penafsiran-penafsiran negatif.

Trabelsi menutup pernyataannya dengan menunjukkan bahwa ada sejumlah ketegangan dalam hubungan Ronaldo dengan beberapa rekannya di timnas Portugal, akibat pernyataan-pernyataan sebelumnya.







