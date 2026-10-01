Jerman meraih kemenangan pertamanya di era pelatih baru, Jurgen Klopp, atas Serbia (2-0) di Stadion Allianz Arena, Munich, pada hari Kamis ini, dalam laga pekan ketiga babak fase grup level pertama UEFA Nations League.

Tuan rumah mengawali pertandingan dengan gempuran serangan, di mana mereka mengancam gawang Serbia melalui banyak percobaan, dan Nick Woltemade menyia-nyiakan peluang sundulan dari jarak dekat.

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Pada menit ke-39, Jerman akhirnya berhasil menggetarkan jala melalui pemain Bayern Munich, Tom Bischof, dari sambaran bola pantulan tiang gawang.





Jerman melanjutkan tekanannya di babak kedua, yang berbuah gol tambahan melalui Florian Wirtz, penyerang Liverpool, yang mengontrol bola dengan apik sebelum menceploskannya ke gawang dengan sempurna, pada menit ke-61.

Dominasi Jerman terus berlanjut setelah gol kedua, di mana tim tamu tak mampu menciptakan ancaman berarti ke gawang kiper Bayern Munich, Jonas Urbig, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan anak-anak asuh pelatih Jurgen Klopp (2-0).

Dengan kemenangan ini, Jerman memulihkan sebagian keseimbangannya, setelah bermain imbang dengan Belanda (1-1) di kandang lawan, kemudian menelan kekalahan mengejutkan dari tamunya Yunani (1-0), dalam dua pekan pertama UEFA Nations League.

Koleksi poin Jerman naik menjadi 4 poin, di peringkat ketiga grup, di belakang Belanda yang berada di posisi runner-up dengan 5 poin, dan Yunani yang memimpin dengan 7 poin, sementara Serbia menghuni dasar klasemen tanpa poin.

Belanda sendiri sebelumnya bangkit dari ketertinggalan, dalam laga lain yang digelar pada hari Kamis ini di tanah Yunani, di mana mereka berhasil menyamakan kedudukan (2-2) setelah tertinggal dua gol.



