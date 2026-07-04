Dalam video ini... Legenda Arab Saudi: Mahrez berada di balik semua gol Al-Ahli... dan tidak ada yang lebih baik darinya

Legenda sepak bola Saudi itu mengkritik keputusan Al-Ahli untuk melepas bintang Aljazair Riyad Mahrez sebelum dimulainya musim depan, dengan menyatakan bahwa saat ini tidak ada pemain yang lebih baik darinya.

Berbagai laporan media telah mengonfirmasi bahwa Al-Ahli menerapkan klausul dalam kontraknya dengan Mahrez, yang memungkinkan klub tersebut untuk mengakhiri kontrak secara sepihak sebelum akhir bulan Juni lalu, dengan kompensasi sebesar 15 juta dolar AS.

Mohammed Al-Da'ee, mantan kiper Al-Hilal dan tim nasional Saudi, mengatakan dalam wawancara dengan program "Dourina Ghair" di saluran "Al-Saudiya": "Semua gol penting Al-Ahli diciptakan oleh Mahrez."

Ia menambahkan: “Jika keputusannya untuk hengkang didasari alasan finansial, saya mendukungnya, tetapi secara teknis saya menentangnya, karena saat ini tidak ada yang lebih baik darinya. Kita telah menyaksikan Piala Dunia 2026, dan tidak ada yang lebih baik darinya.”

Mahrez dianggap sebagai salah satu bintang terkemuka Al-Ahli dalam tiga tahun terakhir, sejak ia bergabung dengan tim tersebut dari Manchester City pada musim panas 2023, di mana ia membawa tim tersebut meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali, serta Piala Super Arab Saudi satu kali.