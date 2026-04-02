Dalam video... Enzo Fernández menerima pesan positif dari hati Real Madrid

Dalam pernyataan yang berpotensi memicu spekulasi lebih lanjut mengenai masa depan salah satu gelandang terbaik di Eropa, Enzo Fernández asal Argentina, bintang Chelsea.

Enzo Fernández sendiri telah memicu spekulasi dalam beberapa waktu terakhir, setelah ia mengisyaratkan keinginannya untuk menghadapi tantangan baru, serta menggambarkan kota Madrid sebagai "indah". Ia juga mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap legenda Real Madrid, Toni Kroos, yang ia anggap sebagai panutannya.

Pemain internasional Argentina Franco Mastantono, bintang Real Madrid, mengeluarkan pernyataan menarik mengenai kemungkinan rekan setimnya di tim nasional, Enzo Fernández, bergabung dengan skuad Los Blancos pada musim panas mendatang.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan Enzo Fernández pindah dari Chelsea ke klub Real Madrid, Mastantono menjawab dengan sederhana dan jujur: "Tentu saja saya menginginkannya."

Pernyataan ini muncul dalam wawancara yang dimuat oleh surat kabar "Mundo Deportivo", di mana Mastantono ditanya mengenai rumor yang mengaitkan gelandang tengah Chelsea tersebut dengan kepindahan ke Santiago Bernabéu.

Mastantuno, yang bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu dari River Plate, dianggap sebagai salah satu pemain muda berbakat di tim Los Blancos. Ia mungkin akan bermain bersama rekan senegaranya, Enzo Fernández, di lini tengah klub Spanyol tersebut pada musim depan, jika manajemen Real Madrid berhasil menuntaskan transfer tersebut.

Perlu dicatat bahwa Enzo Fernández (24 tahun) dianggap sebagai salah satu gelandang terpenting di Liga Inggris, dan memiliki kontrak dengan Chelsea hingga musim panas 2030, yang berarti bahwa setiap transfer yang mungkin terjadi akan membutuhkan pembayaran dalam jumlah besar yang diperkirakan melebihi 100 juta euro.