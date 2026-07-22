Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, memilih kota Saint-Tropez di Prancis untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-26, di tengah suasana musim panas dan dihadiri sejumlah temannya.

Haaland membagikan cuplikan perayaan tersebut melalui akun-akunnya di media sosial, yang turut dihadiri oleh bintang asal Aljazair, Riyad Mahrez.

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Jaringan Prancis "RMC" mengomentari acara itu dengan mengatakan: "Haaland merayakan ulang tahunnya di Saint-Tropez, secara khusus ditemani oleh Mahrez".

Perayaan tersebut digelar dalam suasana musim panas yang mewah di pantai-pantai Riviera Prancis, tempat banyak bintang sepak bola lebih memilih menghabiskan sebagian liburan tahunan mereka sebelum persiapan menghadapi musim mendatang.

Mahrez sebelumnya bermain bersama Haaland di skuad City pada musim (2022-2023), sebelum bintang asal Aljazair itu hengkang ke Al Ahli Saudi, yang juga ia tinggalkan musim panas ini, dan hingga kini belum menentukan klub barunya.







