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Erling HaalandGetty Images

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Dalam Video: Di Hari Ulang Tahunnya.. Haaland Merayakan dengan Meriah Bersama Bintang Arab

Manchester City vs Inter
Manchester City
Inter
Club Friendlies
Crystal Palace vs Manchester City
Crystal Palace
Premier League
R. Mahrez
E. Haaland
Inggris
Italia
Aljazair
Norwegia

Bintang Viking bersinar di Piala Dunia

Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, memilih kota Saint-Tropez di Prancis untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-26, di tengah suasana musim panas dan dihadiri sejumlah temannya.

Haaland membagikan cuplikan perayaan tersebut melalui akun-akunnya di media sosial, yang turut dihadiri oleh bintang asal Aljazair, Riyad Mahrez.

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Jaringan Prancis "RMC" mengomentari acara itu dengan mengatakan: "Haaland merayakan ulang tahunnya di Saint-Tropez, secara khusus ditemani oleh Mahrez".

Club Friendlies
Manchester City crest
Manchester City
MCI
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Inter
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Premier League
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Crystal Palace
CRY
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Perayaan tersebut digelar dalam suasana musim panas yang mewah di pantai-pantai Riviera Prancis, tempat banyak bintang sepak bola lebih memilih menghabiskan sebagian liburan tahunan mereka sebelum persiapan menghadapi musim mendatang.

Mahrez sebelumnya bermain bersama Haaland di skuad City pada musim (2022-2023), sebelum bintang asal Aljazair itu hengkang ke Al Ahli Saudi, yang juga ia tinggalkan musim panas ini, dan hingga kini belum menentukan klub barunya.



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