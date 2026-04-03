Dalam video... Cristiano kehilangan kesabaran akibat perilaku "Dunga" yang terus-menerus

Pemain Mesir Nabil Emad "Dunga", bintang lini tengah Al-Najma dari Arab Saudi, memicu kemarahan Cristiano Ronaldo saat timnya berhadapan dengan Al-Nassr pada pekan ke-27 Liga Profesional Arab Saudi.

Dunga bergabung dengan Al-Najma, yang berada di posisi terbawah klasemen liga, pada bursa transfer musim dingin lalu, dan menjadi salah satu pemain inti di tim yang sedang berjuang keras untuk menghindari degradasi.

Selama pertandingan melawan Al-Nassr yang memimpin klasemen, pemain Mesir itu mengalami cedera saat berebut bola dengan Abdullah Al-Hamdan pada menit ke-26, sehingga terjatuh di lapangan.

Dunga menerima perawatan di lapangan selama lebih dari dua menit, dan setelah wasit memerintahkan ambulans untuk masuk, ia mengejutkan semua orang dengan tiba-tiba bangkit dan meminta untuk keluar dengan berjalan kaki.

Situasi ini memicu kekecewaan Ronaldo yang tidak menyembunyikan kemarahannya, dan ia mengarahkan amarahnya kepada sopir ambulans agar segera meninggalkan lapangan agar tidak membuang waktu tambahan bagi timnya.

Hanya beberapa menit setelah kembali ke lapangan, Dunga kembali terjatuh pada menit ke-32 dan meminta perawatan, sebuah kejadian yang kembali memicu kemarahan kapten Al-Nassr.

Perlu diingat bahwa Dunga telah pindah ke Al-Najma dari Zamalek Mesir, dan tim Saudi tersebut berusaha memanfaatkan pengalamannya untuk mempertahankan posisinya di liga.