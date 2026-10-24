Kiper Chelsea asal Belgia, Mike Penders, melakukan blunder fatal yang membuat timnya kebobolan dari Tottenham, pada menit ke-77 pertandingan kedua tim, Sabtu hari ini di Stadion Stamford Bridge, dalam lanjutan kompetisi Liga Primer Inggris.

Penders menjalani laga ini di tengah absennya kiper utama, Emiliano Martinez, yang mengalami cedera rahang selama pertandingan melawan Everton sebelumnya, dan menjalani operasi yang membuatnya absen dari lapangan selama beberapa pekan, sehingga pemain muda Belgia itu mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter dalam derbi London.

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Pada menit ke-77, Penders berusaha menghalau tendangan sudut dengan kepalan tangannya, namun bola bergerak secara aneh ke arah berlawanan menuju gawangnya sendiri, melewati garis gawang sebelum salah satu pemain Chelsea berhasil mengeluarkannya, sehingga skor menjadi 1-0 untuk tim tamu.

Penders berusia 21 tahun, lahir pada 31 Juli 2005, dengan tinggi mencapai dua meter, dan memulai kariernya bersama klub Genk, yang bersamanya ia menjalani pertandingan pertama di level tim utama pada Juli 2024, sebelum pindah ke Chelsea pada musim panas 2025, setelah kesepakatan transfer dicapai setahun sebelumnya.

Kiper itu menjalani musim 2025-2026 dengan status pinjaman di klub Prancis, Strasbourg, dan tampil bersama mereka dalam 52 pertandingan di berbagai kompetisi, mencatatkan 12 clean sheet, sebelum kembali ke Chelsea.

Penders sebelumnya tampil untuk pertama kalinya di Liga Primer Inggris sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Everton, pada 17 Oktober ini, setelah Martinez terpaksa meninggalkan lapangan akibat cedera, sehingga ia menjadi kiper termuda yang tampil bersama Chelsea dalam sejarah Premier League, pada usia 21 tahun 78 hari.



