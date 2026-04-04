Dalam video... Bintang Real Madrid melakukan kesalahan fatal

Real Mallorca mengakhiri babak pertama saat menjamu Real Madrid, hari Sabtu ini, dalam laga pekan ke-30 La Liga, dengan keunggulan satu gol tanpa balasan.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa Real Mallorca berhasil mencetak gol ke gawang Los Blancos, saat tim tamu sedang menekan untuk mencetak gol sebelum akhir babak pertama.

Gol Real Mallorca dicetak oleh Manuel Morlanes pada menit ke-41, setelah umpan silang yang luar biasa dari rekan setimnya, Pablo Mafio.

"As" menjelaskan bahwa Morlanes mengontrol bola dengan sangat baik, dan menendangnya dengan keras ke gawang kiper Andriy Lunin, di tengah ketidakpedulian yang parah dari pemain Prancis Eduardo Camavinga.

Eduardo Camavinga hanya menonton bola, alih-alih menghalau umpan silang Mafio.

Masa depan Camavinga masih dipenuhi ketidakpastian, di tengah laporan yang menyebutkan kemungkinan kepergiannya dari Real Madrid pada musim panas mendatang.

Baca juga

