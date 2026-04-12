Dalam video... Bintang Maroko menolak merayakan golnya di La Liga

Real Betis bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Osasuna pada Minggu malam, dalam laga pekan ke-31 Liga Spanyol.

Pertandingan ini menampilkan jejak khas Maroko, dengan pemain Abdel Samad Al-Zalzouli mencetak gol untuk Real Betis pada menit ketujuh.

Pemain Maroko tersebut menolak merayakan golnya bersama Real Betis sebagai bentuk penghormatan kepada mantan timnya, Osasuna.

Sementara itu, gol tuan rumah dicetak oleh Ante Budimir pada menit ke-40 melalui tendangan penalti.

Real Betis gagal mengembalikan tren kemenangan yang telah hilang dari tim tersebut di La Liga sejak 15 Februari lalu.

Sejak kemenangan 2-1 atas Real Mallorca, Real Betis bermain imbang melawan Rayo Vallecano, Sevilla, Celta Vigo, dan Espanyol, serta kalah dari Getafe dan Athletic Bilbao.

Kini, Real Betis mengoleksi 46 poin di peringkat kelima, sementara Osasuna mengoleksi 39 poin di peringkat kesembilan.

