Dalam video... Abu Shakir: Bono termasuk dalam 3 kiper terbaik di dunia

Manaf Abu Shuqair, mantan bintang sepak bola Saudi, memuji kiper Al-Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, dan menyebutnya sebagai salah satu dari tiga kiper terbaik di dunia saat ini.

Bono menjadi sorotan setelah membawa Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, pada Selasa pagi ini, usai mengalahkan Belanda melalui adu penalti, setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Abu Shuqair mengatakan dalam wawancara dengan program “Durina Ghair” di saluran “Al-Saudiya”: “Menurut saya, jika kita berbicara tentang tiga atau empat kiper terbaik di dunia, Bono pasti termasuk di antaranya.”

Ia menambahkan: “Kita harus mengingat penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia Antarklub, serta dalam banyak pertandingan bersama Al-Hilal di Liga Saudi.”

Ia melanjutkan: “Lihatlah reaksinya saat menyelamatkan tendangan penalti itu, dan cara dia menghadapinya; seberapa pun kita membicarakan kehebatan banyak pemain timnas Maroko, Bono tetap menjadi sosok yang menonjol di kancah dunia.”

Dia menyimpulkan: “Bagi saya, Bono tidak mungkin tidak masuk dalam tiga kiper terbaik di dunia.”