Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Khvicha Kvaratskhelia PSG 2026-27 Super CupGetty
Diterjemahkan oleh

Dalam pernyataan resmi, Paris Saint-Germain beri kabar gembira kepada para pendukungnya terkait Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
K. Kvaratskhelia
Prancis
Spanyol
Georgia

Langkah pertama dalam perjalanan kembali

Klub Prancis, Paris Saint-Germain, mengumumkan bahwa bintang asal Georgia mereka, Khvicha Kvaratskhelia, telah menjalani operasi yang sukses untuk menangani cedera yang dialaminya pada lutut kanan, sebuah perkembangan yang memberikan sedikit ketenangan bagi para pendukung tim terkait jalannya proses pemulihan sang pemain, yang kini bersiap memulai tahap rehabilitasi.

Klub ibu kota Prancis itu menyatakan, dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui situs resminya, bahwa Kvaratskhelia telah menjalani operasi yang sukses untuk menangani robekan pada ligamen cruciatum anterior lutut kanan, yang dilakukan di Rumah Sakit Aspetar di ibu kota Qatar, Doha.


Paris Saint-Germain menambahkan bahwa sang pemain akan memulai program rehabilitasi pada tahap mendatang, sebagai persiapan untuk merampungkan perjalanan pemulihan dari cederanya.

Pengumuman ini menegaskan keberhasilan tindakan operasi yang dijalani pemain asal Georgia tersebut, setelah ia mengalami cedera parah pada lutut saat kemenangan atas Barcelona di Liga Champions dengan skor 4-2, yang memaksa dilakukannya tindakan medis untuk menangani robekan ligamen cruciatum anterior.

Jenis cedera ini termasuk cedera yang biasanya membutuhkan masa pengobatan dan rehabilitasi yang panjang, dengan durasi yang berbeda-beda sesuai dengan sifat cedera dan perkembangan respons pemain terhadap program pemulihan.

Klub Prancis itu, dalam pernyataannya, tidak mengungkap perkiraan durasi absennya Kvaratskhelia, serta tidak menetapkan kemungkinan waktu kembalinya ke sesi latihan atau keikutsertaan dalam pertandingan, dan hanya mengumumkan keberhasilan operasi serta dimulainya tahap rehabilitasi.

Kvaratskhelia diperkirakan akan menjalani pemantauan medis berkelanjutan selama periode mendatang, seiring kemajuan tahap-tahap pemulihan, dengan langkah-langkah kembalinya ke lapangan akan ditentukan sesuai perkembangan kondisi fisiknya dan responsnya terhadap pengobatan.

Paris Saint-Germain berharap proses pemulihan berjalan dengan baik, sehingga sang pemain dapat kembali bermain bersama tim secepat yang diizinkan oleh kondisi medisnya, tanpa terburu-buru memulihkan kebugarannya sebelum tahap-tahap rehabilitasi rampung.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google