Klub Prancis, Paris Saint-Germain, mengumumkan bahwa bintang asal Georgia mereka, Khvicha Kvaratskhelia, telah menjalani operasi yang sukses untuk menangani cedera yang dialaminya pada lutut kanan, sebuah perkembangan yang memberikan sedikit ketenangan bagi para pendukung tim terkait jalannya proses pemulihan sang pemain, yang kini bersiap memulai tahap rehabilitasi.

Klub ibu kota Prancis itu menyatakan, dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui situs resminya, bahwa Kvaratskhelia telah menjalani operasi yang sukses untuk menangani robekan pada ligamen cruciatum anterior lutut kanan, yang dilakukan di Rumah Sakit Aspetar di ibu kota Qatar, Doha.





Paris Saint-Germain menambahkan bahwa sang pemain akan memulai program rehabilitasi pada tahap mendatang, sebagai persiapan untuk merampungkan perjalanan pemulihan dari cederanya.

Pengumuman ini menegaskan keberhasilan tindakan operasi yang dijalani pemain asal Georgia tersebut, setelah ia mengalami cedera parah pada lutut saat kemenangan atas Barcelona di Liga Champions dengan skor 4-2, yang memaksa dilakukannya tindakan medis untuk menangani robekan ligamen cruciatum anterior.

Jenis cedera ini termasuk cedera yang biasanya membutuhkan masa pengobatan dan rehabilitasi yang panjang, dengan durasi yang berbeda-beda sesuai dengan sifat cedera dan perkembangan respons pemain terhadap program pemulihan.

Klub Prancis itu, dalam pernyataannya, tidak mengungkap perkiraan durasi absennya Kvaratskhelia, serta tidak menetapkan kemungkinan waktu kembalinya ke sesi latihan atau keikutsertaan dalam pertandingan, dan hanya mengumumkan keberhasilan operasi serta dimulainya tahap rehabilitasi.

Kvaratskhelia diperkirakan akan menjalani pemantauan medis berkelanjutan selama periode mendatang, seiring kemajuan tahap-tahap pemulihan, dengan langkah-langkah kembalinya ke lapangan akan ditentukan sesuai perkembangan kondisi fisiknya dan responsnya terhadap pengobatan.

Paris Saint-Germain berharap proses pemulihan berjalan dengan baik, sehingga sang pemain dapat kembali bermain bersama tim secepat yang diizinkan oleh kondisi medisnya, tanpa terburu-buru memulihkan kebugarannya sebelum tahap-tahap rehabilitasi rampung.