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Francesco Pio Esposito InterGetty Images

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Dalam pernyataan resmi: Inter Milan mendahului duel melawan Real Madrid dengan langkah mengejutkan

Real Madrid U19 vs Inter U19
Real Madrid U19
Inter U19
UEFA Youth League
F. Esposito
Serie A
Spanyol
Italia

Laga akan berlangsung pada hari Selasa

Klub Inter Milan mengumumkan perpanjangan kontrak penyerang mudanya, Francesco Pio Esposito, hingga 30 Juni 2032, dalam langkah yang mencerminkan besarnya kepercayaan klub terhadap sang pemain, beberapa hari sebelum laga yang dinanti melawan Real Madrid pada pembuka perjalanan tim di Liga Champions Eropa.

Inter melalui pernyataan resmi singkat mengungkapkan tercapainya kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Esposito, yang sedianya akan berakhir pada penghujung musim ini, sehingga pemain berusia 21 tahun itu memperoleh kontrak baru yang berlaku selama 5 musim tambahan, setelah dengan cepat menjelma menjadi salah satu elemen utama dalam skuad tim dan timnas Italia.

Menurut laporan media Italia, gaji penyerang muda tersebut akan mengalami kenaikan besar, meningkat menjadi sekitar 2,7 juta euro per tahun, setelah sang pemain mendapat perhatian dan tawaran dari klub-klub Inggris selama periode transfer musim panas.

Esposito meniti kariernya di akademi Inter sebelum menjalani dua pengalaman peminjaman bersama Spezia di Serie B Italia antara tahun 2023 dan 2025, kemudian mendapatkan penampilan perdananya bersama tim utama Nerazzurri pada Juni 2025, saat laga melawan klub Jepang Urawa Red Diamonds di Piala Dunia Antarklub, beberapa hari sebelum genap berusia dua puluh tahun.

Sejak penampilan perdananya, Esposito telah tampil dalam 53 pertandingan di berbagai ajang, mencetak 12 gol di antaranya, serta memulai tiga pertandingan pertama Inter di Serie A musim ini, dan membuka pundi-pundi golnya dengan sebuah gol ke gawang Monza.

UEFA Youth League
Real Madrid U19 crest
Real Madrid U19
RLM
Inter U19 crest
Inter U19
INT

Penyerang muda itu mendapatkan kepercayaan dari pelatih Cristian Chivu, yang saat ini lebih mengandalkannya ketimbang Marcus Thuram, di tengah belum pulihnya sepenuhnya penyerang Prancis tersebut dari cedera yang dialaminya di betis selama Piala Dunia.

Di kancah internasional, Esposito menjadi salah satu bagian dari timnas Italia sejak September 2025, dan berhasil mencetak 5 gol dalam 9 pertandingan, sehingga memperkuat statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Italia.

Perpanjangan kontrak Esposito datang pada momen yang penting bagi Inter, yang berupaya mengamankan masa depan salah satu talenta terbaiknya, sebelum ujian Eropa kelas berat melawan Real Madrid.

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