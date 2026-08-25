Federasi Sepakbola Arab Saudi mengumumkan keikutsertaan tim nasional utama Arab Saudi dalam turnamen Piala Emas Concacaf 2027, yang dijadwalkan bergulir pada Juni mendatang dengan diikuti 16 tim nasional, sebagai bagian dari program persiapan Arab Saudi menghadapi agenda internasional mendatang.

Federasi Sepakbola Arab Saudi menjelaskan melalui pernyataan di situs resminya bahwa keikutsertaan ini merupakan penampilan kedua secara beruntun bagi tim tersebut dalam turnamen ini, setelah tampil untuk pertama kalinya pada edisi 2025. Federasi menegaskan bahwa tujuan mengikuti kompetisi tersebut adalah untuk bersaing dengan berbagai mazhab sepakbola, meningkatkan kesiapan teknis, serta memperkaya pengalaman internasional para pemain.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Federasi Concacaf akan mengumumkan pada waktu berikutnya kota-kota tuan rumah turnamen dan stadion-stadion yang akan menjadi tempat pertandingan, di samping jadwal kompetisi, setelah babak kualifikasi rampung pada Maret mendatang.

Tim nasional Arab Saudi sebelumnya mencatatkan kehadiran pertamanya di Piala Emas Concacaf pada edisi 2025, dan berhasil lolos ke babak perempat final setelah menempati peringkat kedua di grupnya dengan raihan 4 poin.

Arab Saudi mengawali perjalanannya dengan mengalahkan Haiti dengan skor tanpa balas, sebelum kalah dari tim nasional Amerika Serikat dengan skor 1-0, lalu bermain imbang dengan Trinidad dan Tobago dengan skor 1-1, sehingga memastikan lolos ke babak gugur.

Pada babak perempat final, perjalanan tim nasional Arab Saudi berakhir setelah kalah dari tim nasional Meksiko dengan dua gol tanpa balas, sehingga tersingkir dari turnamen setelah menampilkan partisipasi yang menuai pujian luas, dan kini bersiap mengulang pengalaman itu pada edisi 2027 dengan ambisi yang lebih besar.

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