Dalam lelang terbuka... Messi menjual bagian dari sejarahnya bersama Barcelona

Legenda sepak bola Argentina, Lionel Messi, bersiap untuk menjual salah satu koleksi pribadinya yang paling berharga, yang terkait dengan masa kejayaannya di Barcelona, sebagai langkah simbolis yang mengingatkan kembali pada tahun-tahun penuh prestasi yang ia raih bersama klub Catalan tersebut.

Setelah karier luar biasa selama 17 tahun bersama Blaugrana, di mana ia membawa tim meraih 10 gelar La Liga, 7 Copa del Rey, dan 4 Liga Champions, serta mencetak 672 gol dan memberikan 303 assist dalam 778 pertandingan, Messi memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada sebagian kenangan sepak bolanya dengan cara yang berbeda.

Mobil dari masa kejayaan

Pemain berusia 38 tahun ini memutuskan untuk melelang mobil Porsche Cayenne GTS Coupe model 2021 miliknya dalam sebuah lelang yang diselenggarakan oleh SBX Cars pada hari Senin mendatang.

Mobil ini menemaninya di musim terakhirnya bersama Barcelona (2020-2021), dan termasuk dalam model langka yang memadukan performa olahraga yang luar biasa dengan kemewahan sehari-hari.

Menurut situs Creatorzine, mobil yang terdaftar di Barcelona, kota yang namanya terkait erat dengan sejarah sepak bola Messi, saat ini berada di Berlin, dan dalam kondisi prima setelah menempuh jarak hanya 14.173 mil, serta telah mendapatkan laporan pemeriksaan teknis terbaru dari lembaga TÜV Jerman.

Spesifikasi teknis yang mewah

Mobil ini dilengkapi dengan mesin V8 twin-turbo berkapasitas 4,0 liter, yang menghasilkan tenaga 453 hp, dan memungkinkan mobil ini melesat dari 0 hingga 60 mil per jam dalam 3,9 detik, dengan kecepatan maksimum 168 mil per jam.

Nilai mobil ini diperkirakan sekitar 100.000 poundsterling, namun nilai sebenarnya terletak pada fakta bahwa mobil ini merupakan bagian dari kenangan Messi di Barcelona, kota tempat ia membangun kejayaannya di dunia sepak bola dan menjadi ikon global.