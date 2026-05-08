"Dalam hal itu, Dennis te Kloese memang telah melakukan pekerjaan yang sangat baik"

Di FC Rijnmond, jurnalis Algemeen Dagblad Wessel Penning dan Dennis van Eersel tidak sepakat mengenai penilaian akhir terhadap Dennis te Kloese di Feyenoord.

Penning bertanya-tanya apa nilai Te Kloese sebagai direktur umum bagi Feyenoord. “Kamu terlalu cepat menyimpulkan: dia telah menjaga klub dengan baik,” kata Van Eersel. “Saya pikir kamu meremehkannya dalam hal itu.”

Komentator radio RTV Rijnmond ini melihat kondisi Feyenoord sebelum kedatangan Te Kloese dan bagaimana dia meninggalkan klub Rotterdam tersebut. Berdasarkan hal itu, dia berpendapat bahwa Te Kloese telah melakukan pekerjaan dengan baik. Penning tidak sependapat. “Perubahan besar di Feyenoord tentu saja terjadi di bawah kepemimpinan Frank Arnesen.”

“Setelah itu datang Te Kloese dan dia bisa melanjutkan dari sana,” lanjut jurnalis tersebut, yang memang mengakui nilai Te Kloese sebagai direktur teknis. “Tapi perubahan arah sudah terjadi sebelum dia datang.”

Kedua jurnalis tersebut kemudian tidak sepakat. “Saya merasa mudah untuk mengatakan pada hal-hal yang berjalan baik: ‘Ya, tapi itu bukan karena dia’, sementara segala hal yang salah justru ditimpakan sepenuhnya padanya,” kata Van Eersel. Menurutnya, Te Kloese harus dinilai berdasarkan angka-angka. “Dan dalam hal itu, dia memang telah bekerja dengan sangat baik.”

Kemudian, pembawa acara Bart Nolles menanyakan mengenai pengganti pejabat Feyenoord berusia 51 tahun tersebut. Nama Robert Eenhoorn sering disebut-sebut. “Di masa lalu, hal itu kadang-kadang tidak terwujud. Saya mendengar kabar bahwa hal itu masih bisa terjadi sekarang, karena bukan tanpa alasan ada kandidat lain,” kata Van Eersel, yang awalnya mengharapkan seorang Direktur Teknis (TD) akan diumumkan.

Dévy Rigaux dan Oliver Rugnert adalah dua nama yang paling sering disebut dalam pencarian direktur teknis. Keduanya adalah pejabat asing, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Feyenoord. “Kemungkinan terbesar adalah Rigaux yang akan datang,” kata Van Eersel.