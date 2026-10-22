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Dalam angka: Zalzouli memuncaki daftar elite di Liga Champions

Celta Vigo vs Real Betis
Celta Vigo
Real Betis
LaLiga
Real Betis vs Feyenoord
Feyenoord
Champions League
A. Ezzalzouli
S. Guirassy
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Sabah FK vs Borussia Dortmund
Sabah FK
Spanyol
Belanda
Maroko
Guinea
Jerman
Azerbaijan

Bintang Maroko itu berkontribusi dalam kemenangan ketiga tim Andalusia tersebut di ajang kontinental.

Bintang Real Betis asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, berbagi puncak daftar pemain dengan tembakan terbanyak pada pekan ketiga babak liga Liga Champions Eropa, setelah tampil dalam kemenangan atas tim Belanda, Feyenoord, dengan skor 1-0 di Stadion La Cartuja, Rabu malam lalu.

Ezzalzouli melepaskan 8 tembakan ke gawang Feyenoord, sama banyaknya dengan penyerang Borussia Dortmund asal Guinea, Serhou Guirassy, yang menghadapi Sabah dari Azerbaijan.

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Berdasarkan statistik yang dirilis oleh jaringan "Squawka", Ezzalzouli menempati peringkat pertama bersama Guirassy, unggul atas pemain Aston Villa asal Argentina, Emiliano Buendia, dan bintang Napoli asal Skotlandia, Scott McTominay, yang masing-masing melepaskan 7 tembakan.

Daftar itu juga memuat pemain Sporting Lisbon, Luis Suarez, dengan 6 tembakan, sementara Donyell Malen, Fabian Ruiz, Alexis Mac Allister, dan Rayan Cherki masing-masing melepaskan 5 tembakan, dan Florian Wirtz berada di peringkat kesepuluh dengan 4 tembakan.

Di sisi lain, Guirassy mencetak dua gol dalam kemenangan Borussia Dortmund atas tuan rumah Sabah dari Azerbaijan dengan skor 2-1, sehingga penyerang asal Guinea itu melanjutkan ketajamannya di ajang ini; sebab tidak ada pemain yang mencetak jumlah brace lebih banyak daripada yang diraih Guirassy sejak awal musim 2024-2025 di Liga Champions Eropa, yakni sebanyak dua kali.


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