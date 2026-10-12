Rangkaian kejadian kontroversial membuat Real Madrid tak bisa sepenuhnya menikmati kemenangan atas Villarreal, meski berhasil meraih tiga poin sulit setelah berjuang di menit-menit akhir menghadapi tim yang berkompetisi di Liga Champions.

Laga tersebut menghadirkan satu tambahan kecil yang selama ini dirindukan Los Blancos dalam banyak pertandingan sejak awal musim, setelah Thibaut Courtois mampu menjaga gawangnya tetap bersih untuk kali kedua musim ini, sesuatu yang sebelumnya hanya dicapai tim melawan Malaga.

Ketangguhan defensif itu akhirnya berbuah hasil, sehingga Jose Mourinho punya alasan untuk berbangga dengan penampilan defensif para pemainnya.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", tim besutan Inigo Perez berhasil merebut penguasaan bola dari Real Madrid, sehingga laga berakhir dengan persentase penguasaan bola 54% untuk Los Blancos berbanding 46% milik Villarreal.

Namun dominasi penguasaan bola tim berseragam kuning itu tidak berubah menjadi ancaman nyata, sebab para pemainnya tidak mampu secara konsisten mendekati kotak penalti Real Madrid saat menguasai bola.

Villarreal menguasai bola sepanjang kuarter pertama pertandingan, ketika persentasenya mendekati 60%, tetapi mereka tidak banyak bisa bermain di sepertiga akhir area Los Blancos, karena durasi keberadaan bola di wilayah tersebut tidak melebihi 20% dari waktu 15 menit pertama.

Tim Mourinho sukses merapatkan antarlini dan menutup jalan Villarreal untuk mencapai gawang Courtois, salah satu gagasan yang terus ditekankan pelatih Portugal itu, yaitu bertahan pada jarak yang lebih maju di lapangan dan tidak memberi ruang gerak bagi lawan.

Sementara itu, 15 menit terakhir, saat Villarreal menekan mencari gol penyeimbang sementara Real Madrid bermain dengan jumlah pemain tak lengkap, menunjukkan keunggulan jelas tim berseragam kuning dalam statistik, setelah persentase penguasaan bola mereka mencapai 74,3% dan menghabiskan 40,3% waktu di sepertiga akhir lapangan.

Pada periode itu, khususnya setelah kartu merah Vinicius pada menit 72, Villarreal melepaskan 6 tembakan dari total 15 percobaan untuk mencapai gawang Los Blancos.

Courtois pun harus turun tangan untuk menghalau dua tembakan dari Carlos Romero dan Georges Mikautadze, pada periode tersulit yang dihadapi Real Madrid sepanjang pertandingan.

Meski demikian, Los Blancos menangani situasi laga dengan baik, bahkan berhasil mengancam lawannya melalui beberapa serangan balik.

Komitmen para pemain Real Madrid dan semangat bertarung mereka tercermin pada statistik lain, setelah mereka unggul dalam duel satu lawan satu, dengan memenangi 57,3% perebutan individu sepanjang pertandingan, sebuah indikasi kekuatan fisik dan konsentrasi yang mereka tunjukkan.

Yang menonjol adalah Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan Cucurella, setelah masing-masing dari mereka memenangi enam duel satu lawan satu.

Statistik sang juara dunia terlihat sangat mencolok, sebab ia mencatatkannya hanya dalam 45 menit, setelah masuk pada awal babak kedua menggantikan Carreras, dan membukukan tingkat keberhasilan lebih tinggi dengan menang pada 6 dari 7 duel yang dijalaninya. Pemain internasional Spanyol itu juga sukses memenangi seluruh lima perebutan bola yang ia lakukan dengan tekel di atas tanah.

Mourinho mengatakan sebelum pertandingan: "Kami butuh waktu untuk berkembang. Saya harus mencari perbaikan pada hal-hal yang berada dalam kendali kami, dan kami sedang mengerjakannya."

Pelatih Portugal itu menolak berbicara setelah kontroversi yang dipicu keputusan-keputusan perangkat pertandingan, demi menghindari sanksi.

Namun di luar urusan kepemimpinan wasit, yang ia upayakan agar para pemainnya menjauh dari kontroversi di sekitarnya supaya mereka fokus pada penampilan tim di dalam lapangan, Mourinho memiliki alasan yang mendorongnya untuk memuji apa yang ditampilkan para pemainnya. Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho telah membuktikan memiliki sistem defensif yang mampu bertahan.



