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Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, kembali mencetak gol. Ia tidak hanya mencetak satu gol, tetapi juga hat-trick yang memukau saat menghadapi Deportivo La Coruña pada pekan ke-14 LaLiga.

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Setelah jeda internasional terakhir, Raphinha bermain selama 90 menit melawan Villarreal, lalu tampil selama 14 menit kontra Sabah, tanpa mencetak gol maupun memberikan assist.

Menurut harian Sport, Raphinha telah menemukan kembali versi terbaiknya dan tampil luar biasa dengan mencetak tiga gol dalam laga melawan La Coruña.

Hat-trick tersebut bukan sekadar pencapaian baru bagi Raphinha dalam pertandingan itu, tetapi juga memiliki arti khusus dalam sejarah Barcelona.

Bintang asal Brasil itu kini mengoleksi 97 gol bersama klub Catalan tersebut, melampaui rekan senegaranya, Ronaldinho, yang mencetak 94 gol selama membela Barcelona.

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Dengan demikian, Raphinha menjadi pencetak gol asal Brasil terbanyak keempat dalam sejarah Barca. Ia hanya berada di bawah Rivaldo (130 gol), Neymar (105 gol), dan Evaristo de Macedo (105 gol).

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Target berikutnya bagi Raphinha pun sudah jelas: ia membutuhkan 8 gol lagi untuk menyamai torehan Neymar dan Evaristo.

Statistik Raphinha musim ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya. Ia memperlebar jarak di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol setelah mengoleksi 18 gol dan 3 assist dalam 13 pertandingan, menjauh dari Kylian Mbappe yang telah mencetak 14 gol.

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Selain itu, ia juga mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan di Liga Champions. Performa luar biasa ini mempertegas statusnya sebagai senjata serangan utama di tim asuhan pelatih Hansi Flick.

Dengan begitu, pemain asal Brasil tersebut telah mengoleksi 21 gol dari 17 pertandingan yang dijalaninya musim ini.

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Gol pertama Raphinha ke gawang Deportivo La Coruña lahir dari momen yang menegaskan bahwa sang bintang Brasil merupakan salah satu penyerang terbaik di dunia. Lamine Yamal mengangkat kepala dan mengirimkan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti, sebuah hadiah sempurna yang diubah pemain asal Brasil itu menjadi peluang emas.

Raphinha bergerak ke ruang yang tepat, unggul dalam penempatan posisi dari para bek lawan, lalu melompat tinggi untuk menyambut bola dengan sundulan yang tak terbendung. Itu adalah tembakan seorang penyerang kelas atas, yang ia rayakan dengan penuh semangat karena menyadari pentingnya kembali mencetak gol.

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Namun, Raphinha masih menyimpan satu sentuhan teknik memukau lainnya. Dalam salah satu serangan berikutnya, Gordon mengirimkan umpan silang yang dihalau lini belakang Deportivo La Coruña, hingga bola jatuh di dalam kotak penalti.

Pemain asal Brasil itu menyambut bola dengan setengah putaran yang menakjubkan, mengontrolnya sekaligus menyiapkan tembakan dalam satu gerakan. Sentuhan teknik berkualitas tinggi itu berujung pada gol keempat Barcelona dan melengkapi dua gol Raphinha di Stadion Riazor.

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Meski begitu, itu belum menjadi kontribusi terakhirnya dalam laga tersebut. Pada menit ke-91, Lamine Yamal kembali mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti, dan Raphinha sekali lagi muncul di posisi yang tepat bagi seorang penyerang.

Kali ini, ia tidak memerlukan sentuhan teknik yang rumit. Dengan kewaspadaan tinggi, ia menjangkau bola lebih dulu dari siapa pun dan mendorongnya ke dalam gawang untuk melengkapi hat-trick.