Dalam angka... Bagaimana dana didistribusikan ke klub-klub Liga Saudi?

Asosiasi Liga Roshen Saudi mengumumkan mekanisme pembagian dana kepada klub-klub yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, sesuai dengan tahap kedua dari program insentif yang diselenggarakan oleh asosiasi tersebut.

Asosiasi tersebut menerbitkan pernyataan melalui situs resminya, di mana mereka menegaskan bahwa pembagian dana antar klub didasarkan pada tiga kriteria, yaitu kinerja komersial, jumlah penonton televisi, dan kinerja olahraga, yang dinilai berdasarkan tiga musim terakhir.

Terlepas dari kriteria tersebut, semua klub menerima 22% dari dana tersebut secara merata, guna menciptakan landasan bersama bagi semua klub dalam program ini, sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi.

Dengan proporsi yang sama, dana tersebut dibagikan kepada klub-klub Liga Saudi berdasarkan kriteria kinerja olahraga, yaitu dengan mengukur rata-rata peringkat setiap klub di klasemen liga selama tiga musim terakhir.

Di sisi lain, klub-klub menerima 28% dari porsi tersebut berdasarkan kriteria kinerja komersial, yang mengukur kemampuan klub dalam mengembangkan sumber daya komersialnya, seperti penjualan tiket, sponsor, iklan, produk komersial, hak citra pemain, dan hak lisensi.

28% sisanya dari pembagian tersebut didistribusikan berdasarkan kriteria penayangan televisi, dengan menghitung jumlah total penonton pertandingan klub-klub Liga Saudi melalui siaran langsung dan platform streaming digital di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Perlu dicatat bahwa periode sebelumnya diwarnai oleh kontroversi besar, akibat ketidakjelasan kriteria pembagian dana kepada klub-klub Liga Saudi oleh Program Rekrutmen, yang didirikan untuk merekrut bintang-bintang sejak musim panas 2023.