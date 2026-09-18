Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, mengumumkan skuad terbarunya sebagai persiapan menyongsong perjalanan "La Roja" di UEFA Nations League 2026-2027, yang mengalami 4 perubahan dibandingkan grup yang menjuarai Piala Dunia terakhir.

Spanyol kembali tampil setelah meraih gelar Piala Dunia, dan sebelumnya gelar Piala Eropa, saat bertandang ke markas Inggris di Stadion Wembley sepekan dari sekarang, dalam pembuka rangkaian 4 pertandingan selama jeda internasional.

Setelah menghadapi Inggris, Spanyol akan menjamu timnas Kroasia pada tanggal 29 di Stadion Sanchez Pizjuan, sebelum menghadapi Republik Ceko di Oviedo pada tanggal 3, kemudian menutup rangkaian ini dengan pertandingan baru melawan Kroasia di Split.

Meski ada sejumlah perubahan, De la Fuente mempertahankan kerangka utama timnas juara Piala Dunia, dengan menyampaikan pesan yang jelas bahwa pintu timnas masih terbuka bagi semua orang, dan bahwa mempertahankan tempat di barisan juara dunia menuntut ketajaman dan daya saing yang berkelanjutan.

Dari total 26 pemain yang mengarungi Piala Dunia, 4 pemain absen dari skuad terbaru.

Cedera Membuka Pintu bagi Kiper Inter

Absennya Joan Garcia dari skuad bersifat terpaksa, setelah ia mengalami cedera lutut kanan akibat terjatuh saat menghadapi Racing, sehingga absen dari pemusatan latihan timnas mendatang.

De la Fuente memanfaatkan kesempatan itu untuk memanggil Josep Martinez, kiper Inter Milan, yang kembali ke timnas Spanyol setelah sebelumnya sempat tampil mengenakan kostum "La Roja" pada Juni 2021.

Penampilan internasional pertama Martinez terjadi pada era De la Fuente, dalam pertandingan yang terpaksa dijalani Spanyol melawan Lituania dengan tim lapis kedua, setelah timnas utama diisolasi akibat cedera Sergio Busquets dan Diego Llorente yang terjangkit virus corona.

Huijsen Kembali, Eric Garcia Gantikan Llorente

Adapun di posisi bek kanan, perubahan sudah dapat diprediksi setelah Marcos Llorente mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada 3 September lalu.

De la Fuente memutuskan mengandalkan Eric Garcia di posisi ini, peran yang ia jalani sepanjang menit penampilannya bersama klubnya pada musim ini, di samping memanggil bek Dean Huijsen, bintang Real Madrid, yang kembali ke timnas setelah absen dari Piala Dunia.

Kembalinya Fermin dan Absennya Gavi

Di lini tengah, skuad menyaksikan absennya Gavi, pemain Barcelona, setelah menit bermainnya berkurang sejak ia mengalami masalah baru di lutut usai pertandingan melawan Elche.

Gavi menjadi starter dalam pertandingan pertama Spanyol di Piala Dunia melawan Tanjung Verde, tetapi ia tidak mampu mempertahankan kehadirannya akibat cedera.

Komite Banding di Federasi Sepak Bola Internasional menolak permohonan Federasi Sepak Bola Spanyol untuk menangguhkan pertandingan larangan bermain yang dijatuhkan kepada Gavi, akibat insiden final Piala Dunia.

Sebaliknya, Fermin Lopez, bintang Barcelona, kembali masuk perhitungan De la Fuente, setelah absen dari Piala Dunia akibat cedera kaki yang dialaminya pada pekan terakhir musim lalu, meski ia merupakan salah satu elemen utama dalam perhitungan pelatih sebelum turnamen.

Penyerang Spanyol Baru Memimpin Persaingan Pencetak Gol

Di lini depan, kejutan datang dengan dicoretnya Borja Iglesias, yang menjadi salah satu opsi khusus yang diandalkan De la Fuente selama Piala Dunia.

Roberto Fernandez, penyerang Espanyol, menggantikan posisinya, setelah menempatkan diri di puncak persaingan Trofi Zarra untuk pencetak gol terbaik Spanyol di liga.

Penyerang Espanyol itu mengungguli Camello, Espi, dan Gonzalo dalam persaingan untuk bergabung ke skuad timnas.

Skuad Lengkap Spanyol

Penjaga gawang: Unai Simon, David Raya, Josep Martinez.

Bertahan: Pedro Porro, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Laporte, Vivian, Dean Huijsen, Cucurella, Grimaldo.

Tengah: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Baena, Fermin Lopez.

Serang: Nico Williams, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Victor Munoz.





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