Daftar pertama Mourinho: Dua pemain Real Madrid absen dan hadirnya 3 kejutan

José Mourinho mengumumkan daftar skuad resmi pertamanya bersama Real Madrid pada masa jabatannya yang kedua, sebagai persiapan menghadapi Espanyol di laga pembuka perjalanan tim di La Liga Spanyol, di tengah absennya sejumlah pemain akibat masalah fisik, sekaligus memberi kesempatan kepada tiga talenta akademi klub.

Laga Real Madrid melawan Espanyol akan berlangsung Sabtu malam besok dalam pekan kedua kompetisi, di mana daftar skuad Mourinho ditandai dengan absennya pemain asal Brasil Endrick dan pemain asal Prancis Aurélien Tchouaméni, sementara turut menyertakan trio muda Mario Rivas, Sisitero, dan Alexis Ceria, setelah mereka berhasil menarik perhatian pelatih asal Portugal itu selama masa persiapan.

Endrick dan Tchouaméni di luar rencana

Endrick absen dari pertandingan akibat mengalami cedera otot ringan, sehingga tim pelatih memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan penyerang asal Brasil itu di awal musim.

Adapun Tchouaméni, ia sebenarnya sudah kembali ke latihan bersama tim, namun Mourinho lebih memilih untuk tidak terburu-buru menurunkannya, mengingat ia belum sepenuhnya siap untuk menjalani pertandingan resmi.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan: "Dia baik-baik saja, tetapi dia datang dengan mengalami sedikit rasa tidak nyaman, dan hanya berlatih sebentar bersama tim utama."

Keputusan Mourinho juga muncul di tengah padatnya jadwal pertandingan, karena Real Madrid akan menjalani 3 pertandingan di liga dalam waktu 8 hari, hal yang mendorong tim pelatih untuk berhati-hati dalam menangani para pemain yang baru pulih dari cedera.

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3 talenta yang mendapat kepercayaan Mourinho

Kejutan paling mencolok dalam daftar skuad adalah pemanggilan trio Mario Rivas, Sisitero, dan Alexis Ceria, setelah para pemain muda tersebut berhasil meyakinkan Mourinho selama masa persiapan, yang membuat Real Madrid harus berulang kali mengandalkan elemen-elemen "La Fabrica" akibat cedera.

Mourinho sebelumnya telah menegaskan bahwa pintu tim utama akan terbuka bagi para talenta muda, hal yang ia wujudkan dengan memanggil ketiga pemain tersebut untuk laga melawan Espanyol.

Rivas, Sisitero, dan Ceria diperkirakan akan duduk di bangku cadangan di Stadion Cornellà, sehingga menjadikan mereka salah satu talenta pertama yang mendapatkan kesempatan dalam proyek baru Mourinho bersama Real Madrid.

Mourinho mengatakan dalam konferensi persnya: "Pintunya terbuka", merujuk pada peluang bagi para pemain akademi untuk membuktikan diri bersama tim utama.

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Daftar skuad lengkap Real Madrid

Daftar skuad lengkap mencakup:

Penjaga gawang: Courtois, Lunin, Mestre.

Bek: Huijsen, Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Mario Rivas.

Pemain tengah: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Sisitero, Alexis Ceria.

Penyerang: Vinícius Júnior, Mbappé, Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.