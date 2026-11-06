Daftar pemain Portugal: Ramos dan Leao masuk, Varela mendapat panggilan perdana

Daftar pemain pertama Portugal setelah era Cristiano Ronaldo, yang kemarin secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional, telah diumumkan: Gonçalo Ramos dipanggil oleh pelatih tim nasional Jorge Jesus dan kini akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi penyerang utama, setelah selama ini posisinya selalu terhalang oleh sosok besar CR7. Rafa Leao juga masuk dalam daftar, sementara penyerang Monza Varela, pencetak gol terbanyak Serie A dengan 8 gol, mendapat panggilan pertamanya.
Daftar pemain Portugal:
Penjaga gawang
Diogo Costa
Rui Silva
Samuel Soares
Bek
Diogo Dalot
Alberto Costa
Rúben Dias
Tomás Araújo
Renato Veiga
António Silva
João Cancelo
Nuno Tavares
Gelandang
João Palhinha
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Rúben Neves
Mateus Fernandes
Vitinha
João Neves
Bernardo Silva
Penyerang
Pedro Neto
Francisco Trincão
Carlos Forbs
Rafael Leão
Geovany Quenda
Bruno Fernandes
João Félix
Rodrigo Mora
Gonçalo Ramos
Fábio Silva
Gustavo Varela