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Daftar pemain Portugal: Ramos dan Leao masuk, Varela mendapat panggilan perdana

Portugal

Daftar pemain pertama Portugal setelah era Cristiano Ronaldo, yang kemarin secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional, telah diumumkan: Gonçalo Ramos dipanggil oleh pelatih tim nasional Jorge Jesus dan kini akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi penyerang utama, setelah selama ini posisinya selalu terhalang oleh sosok besar CR7. Rafa Leao juga masuk dalam daftar, sementara penyerang Monza Varela, pencetak gol terbanyak Serie A dengan 8 gol, mendapat panggilan pertamanya.

Daftar pemain Portugal:

Penjaga gawang

Diogo Costa

Rui Silva

Samuel Soares

Bek

Diogo Dalot

Alberto Costa

Rúben Dias

Tomás Araújo

Renato Veiga

António Silva

João Cancelo

Nuno Tavares

Gelandang

João Palhinha

IKLAN

Rúben Neves

Mateus Fernandes

Vitinha

João Neves

Bernardo Silva

Penyerang

Pedro Neto

Francisco Trincão

Carlos Forbs

Rafael Leão

Geovany Quenda

Bruno Fernandes

João Félix

Rodrigo Mora

Gonçalo Ramos

Fábio Silva

Gustavo Varela

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