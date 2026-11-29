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Memasuki pekan ke-13 liga, Juventus akan bertandang menghadapi Como malam ini: laga Serie A melawan tim asal Lombardia itu dijadwalkan pukul 20.45. Berikut daftar pemain yang tersedia bagi Luciano Spalletti, yang kembali diperkuat Pierre Kalulu. Jeff Ekhator juga masuk dalam daftar setelah mengakhiri pertandingan melawan Omonia Nicosia pada Kamis dengan sedikit masalah fisik. Dalam laga itu, ia menjadi starter untuk pertama kalinya di pertandingan resmi musim ini dan juga mencetak gol.

COMO-JUVENTUS, DAFTAR PEMAIN JUVENTUS

2 Celik

3 Bremer

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4 Gatti

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6 Kelly

7 Conceicao

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8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

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11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

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13 Boga

15 Kalulu

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17 Alajbegovic

18 Ekhator

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20 Cambiaso

22 McKennie

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23 Pinsoglio

24 Rugani

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25 Vicario

26 Lucumi

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27 Woltemade

29 Sarr

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32 Cabal

33 Neto