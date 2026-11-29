Memasuki pekan ke-13 liga, Juventus akan bertandang menghadapi Como malam ini: laga Serie A melawan tim asal Lombardia itu dijadwalkan pukul 20.45. Berikut daftar pemain yang tersedia bagi Luciano Spalletti, yang kembali diperkuat Pierre Kalulu. Jeff Ekhator juga masuk dalam daftar setelah mengakhiri pertandingan melawan Omonia Nicosia pada Kamis dengan sedikit masalah fisik. Dalam laga itu, ia menjadi starter untuk pertama kalinya di pertandingan resmi musim ini dan juga mencetak gol.
COMO-JUVENTUS, DAFTAR PEMAIN JUVENTUS
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
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6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto