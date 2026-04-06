Cuplikan pertandingan Inter vs Roma yang menampilkan Malen menjadi viral: 'Apa sih sihir apa ini?'

Yann Sommer mendapat tepuk tangan meriah pada Minggu malam di Stadion Giuseppe Meazza, Milan. Kiper Inter itu melakukan penyelamatan gemilang atas sundulan Donyell Malen dan aksi tersebut kini menjadi perbincangan di seluruh dunia.

Inter berhasil mengambil langkah besar menuju gelar Serie A pada Minggu malam. Berkat kemenangan 5-2 atas Roma, klub ini kini unggul sembilan poin dari pesaing terdekatnya, AC Milan.

Setelah pertandingan, Hakan Calhanoglu mendapat pujian terutama atas gol 2-1 Inter. Pemain internasional Turki itu melepaskan tendangan keras dari jarak 35 meter yang mengarah ke sudut gawang.

Kiper Sommer juga mendapat pujian. Pada babak kedua, Malen menyundul umpan dari tendangan bebas tidak langsung yang meluncur di tanah menuju gawang, membuat seluruh stadion mengira gol akan tercipta.









Namun, Sommer berhasil menepis bola dari gawang dengan cara yang ajaib, di mana ia berganti tangan saat menjatuhkan diri untuk menjangkau bola. Di X, penyelamatan kiper asal Swiss ini banyak dibagikan.

“Apa ini, penyelamatan seperti sihir?” tulis seseorang. Yang lain bertanya-tanya apakah Sommer telah berubah menjadi Harry Potter.



