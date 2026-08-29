NEC meraih kemenangan tipis atas PEC Zwolle pada Sabtu malam. Laga ini menjadi kisah dongeng bagi Perr Schuurs, yang pada debutnya sebagai pemain pengganti mencetak gol penutup untuk mengubah skor menjadi 1-3.

Duel di Zwolle berubah menjadi pesta penalti. Tjaronn Chery membuka skor dari titik putih, setelah kiper PEC Jasper Schendelaar melakukan pelanggaran terhadap Bryan Linssen. Di pertengahan babak kedua, tim asal Nijmegen berhasil menggandakan keunggulan.

Itu kembali terjadi dari titik 12 pas. Sherel Floranus menjadi sosok paling apes karena handball. Chery memilih sudut yang sama dan untuk kedua kalinya membuat Schendelaar tak berdaya.

Bek kanan PEC itu sempat merasa telah menebus kesalahannya lewat gol indah, tetapi wasit Joey Kooij menganulir gol tersebut karena offside. Gol balasan akhirnya tetap datang tepat menjelang jeda, ketika Deveron Fonville menjatuhkan Dylan Mbayo di area kotak penaltinya sendiri.

Koen Kostons maju sebagai algojo dan mengirim Gonzalo Crettaz ke arah yang salah lewat eksekusi penalti tanpa cela: 1-2. Tim tuan rumah Zwolle memiliki segala peluang pada babak kedua untuk membalikkan jalannya pertandingan, tetapi mereka berulang kali dihantam nasib buruk.

Pertama, gol Zwolle yang dicetak Kostons dianulir karena offside, lalu sang striker gagal menuntaskan penalti berikutnya. Kali ini, ia melepaskan tembakan keras yang membentur mistar gawang.

Sepuluh menit menjelang waktu normal berakhir, Dick Schreuder memasukkan Schuurs ke lapangan. Bek itu menjalani menit-menit pertamanya setelah hampir tiga tahun dibekap cedera. Ia akhirnya menikmati comeback impian dengan mencetak gol pada sentuhan pertamanya. Baru saja masuk, Schuurs menanduk sepak pojok Chery menjadi gol.



