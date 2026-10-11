Jules Kounde, bek Barcelona, kini tidak lagi berstatus tak tersentuh seperti sebelumnya, setelah perannya menyusut menjadi pemain pelapis di bawah arahan Hansi Flick.

Kounde (27 tahun) bergabung dari Sevilla ke Barcelona pada musim panas 2022 dengan mahar 50 juta euro, dan untuk waktu yang lama menjadi salah satu pilar tim.

Namun peran Kounde menurun drastis belakangan ini. Musim ini ia hanya tampil dalam empat pertandingan di LaLiga, serta tidak dimainkan dalam tiga laga terakhir dan hanya duduk di bangku cadangan. Kounde bermain penuh selama 90 menit di LaLiga hanya dalam satu pertandingan, yaitu melawan Rayo Vallecano, dan juga tampil penuh di Liga Champions kontra Feyenoord.









Menurut laporan Football Insider yang dikutip surat kabar Bild Jerman, Liverpool tertarik pada transfer ini, dan tampaknya dana sekitar 70 juta euro bisa cukup bagi mereka untuk menuntaskannya, meski perlu dicatat bahwa "belum ada negosiasi resmi hingga saat ini".

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Surat kabar Spanyol Sport juga menegaskan bahwa Barcelona tidak akan menjual Kounde kecuali ada tawaran yang sangat tinggi, setelah sebelumnya beredar angka sekitar 50 juta euro. Bek asal Prancis itu masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga 2030.

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Kounde transfer yang tepat untuk memperkuat lini belakang Liverpool

Liverpool sedang mencari bek kanan, terutama setelah Conor Bradley kemungkinan absen hingga tahun depan, dan penampilan Jeremie Frimpong yang tidak meyakinkan. Selain itu, Ronald Araujo yang dipinjam dari Barcelona bukanlah bek kanan klasik.

Joe Gomez juga berpeluang meninggalkan Liverpool pada musim panas, sementara Kounde mampu bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah.

Namun Liverpool bukan satu-satunya klub Inggris yang memantau Kounde. Menurut Sport, pemain itu juga masuk dalam radar Arsenal, Chelsea, Manchester United, dan Manchester City. Namanya juga pernah dikaitkan secara tidak resmi dengan Bayern Munich.

Meski demikian, posisi Kounde tampak belum jelas, karena surat kabar Spanyol yang sama menegaskan bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk mencari suasana baru pada Januari, sementara laporan lain menyebutkan bahwa ia langsung menolak pendekatan Liverpool dan ingin merebut kembali posisinya sebagai pemain inti di bawah arahan Flick.