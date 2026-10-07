"Cukup, kamu sudah melewati batas", apakah Mbappe mendekati kepergian dari Real Madrid?

Kylian Mbappe menyita banyak perhatian dalam beberapa hari terakhir, dan kabar tentang dirinya menghiasi berbagai media, meski ia mengalami cedera dalam laga antara Prancis dan Turki, lalu meninggalkan pemusatan latihan Les Bleus dan kembali ke Madrid untuk menjalani perawatan.

Perilaku Kylian pasca-cedera memicu kontroversi besar, hingga kini pembicaraan sampai pada kemungkinan kepergiannya dari Real Madrid.

Daniel Riolo, jurnalis di jaringan RMC Sport, berbicara mengenai penyerang Prancis itu dan menyimpulkan: "Kami tidak menutup kemungkinan kepergiannya di akhir musim."

Prediksi ini didasarkan pada segala hal yang dikatakan tentang Mbappe oleh orang-orang dekat Florentino Perez, presiden Real Madrid, yang mengkritik penyerang Prancis itu karena perjalanannya ke Paris dan Swiss, dan yang terpenting, karena fotonya saat mengendarai sepeda, padahal Mourinho baru-baru ini menyatakan bahwa para pemain dilarang melakukan hal itu karena kekhawatiran akan risiko cedera.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Daniel menjelaskan: "Insiden sepeda itu hanya puncak gunung es. Saya mulai bertanya-tanya: apakah Mbappe masih punya hasrat? Apa yang ia inginkan? Sepertinya ia bangun setiap pagi sambil berpikir: aku akan membuat kesalahan fatal."

Ia melanjutkan: "Ia tidak bisa terus-menerus membuat kesalahan seperti ini, dan saya heran dengan absennya Mbappe dari laga-laga Prancis untuk mendukung rekan-rekannya."

Ia menyambung: "Saya tidak mengatakan ia wajib hadir di setiap laga tandang, tetapi pada hari Senin di Stade de France, semua bintang besar hadir, dan keluarga sepak bola Prancis berkumpul. Saya tidak mengatakan itu wajib, tetapi ia berhak melakukan sesuatu alih-alih mengirim pesan: aku tidak peduli dengan pendapat kalian."

Ia menuturkan: "Namun segala sesuatu ada batasnya. Ia harus mengirim pesan positif. Datang ke Stade de France sambil berkata: tidak, aku tidak mau; tinggal di Madrid sambil berkata: tidak, aku tidak mau; tidak muncul di depan klub malam sambil berkata: tidak, aku tidak mau; pergi bersepeda ketika Mourinho tidak menginginkan hal itu sambil berkata: tidak, aku tidak mau."

Riolo berkata, ditujukan kepada Mbappe: "Cukup! Kamu sudah keterlaluan, cukup!"

Ia menambahkan: "Saya punya kesan bahwa ia tidak baik-baik saja secara mental. Ketika kau meninggalkannya di Piala Dunia, semuanya baik-baik saja. Ia bersama teman-temannya, menikmati waktu, dan menampilkan citra yang luar biasa. Lalu, obsesinya terhadap Ballon d'Or mendorongnya mengeluarkan pernyataan itu... sangat disayangkan bahwa kamu menyakiti salah satu temanmu (Ousmane Dembele), tetapi kamu melakukannya."

Ia menunjukkan: "Ada penjelasan, tetapi sejatinya, tidak ada penjelasan. Cukup! Kamu hanya memberi para pengkritikmu lebih banyak amunisi."

Daniel Riolo mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa "tidak ada seorang pun dari orang-orang dekatnya yang memberitahunya hal ini; dan ini membawa saya pada kesimpulan bahwa ia tidak baik-baik saja", seraya menambahkan bahwa "kehidupan pribadinya telah berubah. Ia berhak mencintai, tetapi apakah ia menginginkan lebih dari itu? Sepak bola membuatnya lelah, dan segala hal yang terjadi di sekitarnya, serta ekspektasi membebani pundaknya, terutama sekarang setelah ia mengganti sponsornya secara drastis."

Ia melanjutkan: "Saya tidak mengerti bagaimana ia menyikapi masalah ini, atau siapa orang-orang yang benar-benar memikirkan segala hal yang terjadi di sekitarnya. Saya tidak mengerti apa yang coba ia lakukan, sikap ini, keterasingan dari semua orang ini."

Perlu dicatat bahwa kontrak Kylian Mbappe dengan Real Madrid berlaku hingga musim panas tahun 2029.