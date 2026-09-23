Bintang asal Spanyol, Marc Cucurella, mengungkap upaya rahasia yang dilakukannya untuk membujuk rekan settimnasnya, Rodri Hernandez, agar bergabung dengan Real Madrid selama bursa transfer terakhir, dalam pengakuan mengejutkan yang bisa memanaskan bursa transfer mendatang.

Pernyataan bek kiri itu muncul dalam wawancara eksklusif yang dilakukan bersama jurnalis Manu Carreno dalam program terkenal "El Larguero" di radio "Cadena SER", dari dalam kamp pemusatan latihan timnas Spanyol di kota Las Rozas, tempat La Roja bersiap menghadapi laga sengit melawan Inggris pada 26 September ini pukul 20.45 malam, dalam ajang UEFA Nations League, yang merupakan pertandingan pertama bagi timnas sejak penobatan bersejarah mereka sebagai juara Piala Dunia musim panas ini.

Cucurella, yang telah menjadi salah satu pilar utama dalam skuad pelatih Luis de la Fuente setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia, berbicara terus terang mengenai salah satu nama paling kontroversial dalam bursa transfer terakhir.

Cucurella menegaskan bahwa ia berharap bisa berbagi ruang ganti dengan Rodri di Real Madrid, seraya menyatakan bahwa ia menganggapnya sebagai pemain hebat. Namun, di saat yang sama, ia tidak suka memberi tekanan kepada rekan-rekannya karena keputusan pindah pada akhirnya tetap menjadi urusan pribadi, sama seperti ia sendiri tidak suka jika terus-menerus dikejar seseorang.

Bek asal Spanyol itu mengungkap bahwa meski begitu, ia mengirim pesan tidak langsung kepada Rodri sebelum ketertarikan Real Madrid menjadi hal yang terbuka ke publik, yang di dalamnya ia menyatakan harapannya agar mereka berdua bisa menjadi rekan satu tim.

Mengenai reaksi bintang lini tengah itu, Cucurella menjelaskan bahwa Rodri tidak sepenuhnya menutup pintu dan juga tidak menegaskan apa pun, ia hanya menjawab dengan ungkapan samar "kita lihat saja nanti", sebelum akhirnya memilih untuk melanjutkan jalur kariernya saat ini.

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Cucurella menutup pembicaraannya dengan komentar jenaka, mengatakan bahwa ia berharap Rodri tidak terlalu sukses, karena hal itu berarti keberhasilan bagi timnya sendiri.