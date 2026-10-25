Stadion Spotify Camp Nou menyaksikan babak pertama yang penuh dengan ketegangan, diwarnai gol untuk Real Madrid yang dicetak Kylian Mbappe setelah bola memantul, memberikan keunggulan dalam skor bagi tim Los Blancos.

Surat kabar Sport menyajikan penilaian terhadap para pemain Barcelona di akhir babak pertama.

Joan Garcia: Ia tidak bisa berbuat banyak pada gol Mbappe, yang datang akibat serangan yang sama sekali tidak mungkin diperkirakan.

Selain itu, kiper Barca ini tidak perlu banyak melakukan intervensi, dan hanya mengarahkan rekan-rekannya dari belakang, serta menepis ke salah satu sisi lapangan sebuah tembakan tidak berbahaya dari Real Madrid. Ia juga menunjukkan kecepatan dalam keluar dari gawangnya dan menghalau bola.

Joao Cancelo: Ia terpaksa mengeluarkan upaya besar di sisi pertahanan, dan tidak mampu maju menyerang dengan kebebasan yang ia sukai.

Cancelo tampil kokoh, dan tetap waspada dalam menjaga pemain yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi ia menghadapi kesulitan selama menit-menit terakhir.

Gerard Martin: Ia tidak bisa terlalu disalahkan atas gol tersebut, sebab Mbappe muncul entah dari mana dan beruntung mendapatkan bola.

Selain itu, ia tampil baik, menunjukkan kepercayaan diri yang besar, solid dalam bertahan, dan menonjol berkat kemampuannya mengeluarkan bola dengan baik.

Pau Cubarsi: Ia membentuk duet pertahanan yang dapat diandalkan bersama Gerard Martin, tetap waspada dalam menjaga pemain yang menjadi tanggung jawabnya, dan cepat dalam memotong bola. Ia juga tampil sangat selaras dengan rekannya dalam menjalankan jebakan offside.

Xavi Espart: Ia terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-28 karena merasakan nyeri otot. Hal itu disayangkan, karena ia mulai merasa lebih nyaman di dalam lapangan.

Rodri: Ia menghadapi kesulitan dalam memaksakan temponya menghadapi lini tengah Real Madrid, yang memiliki kekuatan fisik besar dan ketangguhan yang jelas.

Rodri tidak merasa sepenuhnya nyaman, meskipun ia berkontribusi dalam memperkuat kehadiran dan organisasi di area tengah.

Pedri: Ia merasa nyaman dengan keberadaan Rodri di sisinya, karena hal itu meringankan tanggung jawabnya dalam membangun serangan, dan memungkinkannya menunjukkan potensi kreatifnya yang terbaik.

Ia menampilkan babak pertama yang sangat luar biasa, memanfaatkan kebebasan bergerak yang secara khusus cocok dengan gayanya.

Fermin Lopez: Ia tidak berhenti menekan lawan, dan sangat aktif dalam menyerang. Ia tampil baik di awal pertandingan, sebelum pengaruhnya berkurang secara bertahap seiring berjalannya menit.

Meski demikian, ia mencuri perhatian dengan dua sentuhan teknis beruntun di atas kepala salah satu lawan, yang membangkitkan antusiasme para suporter dan membuat mereka bangkit dari kursi.

Gordon: Ia melakukan pekerjaan yang tidak banyak mendapat sorotan, tetapi penting, sebab ia membantu Cancelo di sisi pertahanan untuk membatasi serangan para pemain Real Madrid melalui sisi yang mereka tempati.

Selain ketangguhan bertahannya, ia termasuk sedikit pemain Barcelona yang berani melepaskan tembakan dan menguji kemampuan kiper Lunin.

Raphinha: Ia mendapat 3 peluang, tetapi tidak berhasil mengarahkan satu pun ke gawang. Meskipun ia kurang akurat dalam menuntaskan serangan.

Ia tidak berhenti menekan para pemain Real Madrid selama upaya mereka membangun serangan dari belakang.

Lamine Yamal: Ia tidak mampu melewati lawannya di sayap sesuai yang ia harapkan, tetapi ia meninggalkan kesan yang baik selama duel sengit yang mempertemukannya dengan Marc Cucurella sepanjang 45 menit.

Kedua pemain saling mengenal dengan baik, yang menambah lebih banyak ketegangan pada persaingan di antara keduanya.

Alejandro Balde: Ia masuk ke lapangan menggantikan Espart, tetapi tidak mendapat peluang besar untuk meninggalkan jejaknya. Tidaklah mudah untuk tampil secara mendadak dalam pertandingan El Clasico setelah pertandingan benar-benar sudah dimulai, terutama ketika catatan menit bermain pemain tersebut musim ini sangat terbatas.