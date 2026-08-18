Marc Cucurella mendapat siulan setiap kali menyentuh bola pada Minggu sore dalam pertandingan Schalke 04 - Real Madrid (0-3). Para suporter Jerman jelas belum melupakan perempat final Piala Eropa pada 2024.

Cucurella sebelumnya pindah pada musim panas ini dari Chelsea ke Real Madrid dengan nilai transfer 60 juta euro. Namun, baru pada Minggu ia menjalani debutnya.

Bek kiri itu masih berlibur dalam beberapa pekan terakhir, karena ia masih tampil hingga final Piala Dunia pada 19 Juli di turnamen dunia tersebut.

Cucurella berhasil menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol dan memberi kontribusi penting dengan dua assist di turnamen tersebut. Pemain Spanyol itu juga sudah memainkan peran besar pada 2024 ketika negara Eropa Selatan itu berhasil menjuarai Piala Eropa.

Khususnya dalam pertandingan melawan Jerman, Cucurella menjadi sorotan. Pada fase akhir semifinal itu, skor masih 1-1 ketika Jamal Musiala menendang bola ke lengan sang bek.

Jerman tidak mendapat penalti dan Spanyol menang di babak perpanjangan waktu. Setelah pertandingan, UEFA mengakui bahwa Jerman seharusnya mendapat tendangan penalti.

Para suporter di Gelsenkirchen jelas belum melupakan insiden tersebut. Bek kiri itu masuk ke lapangan setelah 61 menit dan mendapat siulan setiap kali menyentuh bola.

Meski begitu, Cucurella sendiri puas dengan debutnya bersama Real Madrid. “Saya sangat senang. Menyenangkan melihat semua kerja keras dalam beberapa tahun terakhir akhirnya membuahkan hasil.”