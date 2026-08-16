Cucurella membuka pintu: detail menarik dari hari-hari pertamanya bersama Real Madrid

Real Madrid mengakhiri persiapan mereka untuk musim baru dengan kemenangan meyakinkan atas Schalke, dalam pertandingan yang membawa lebih dari satu sinyal positif bagi sang pelatih Jose Mourinho, setelah menyaksikan tampilnya sejumlah pemain pendatang baru, di samping kembalinya elemen-elemen inti ke dalam perhitungannya, terutama Jude Bellingham dan Thibaut Courtois.

Pertandingan tersebut menyaksikan penampilan perdana trio anyar Ibrahima Konate, Marc Cucurella, dan Amadou Diawara, di mana Cucurella masuk pada menit ke-61 dan berhasil meninggalkan kesan yang baik selama menit-menit yang ia jalani, meski masuk ke dalam atmosfer pertandingan dalam kondisi yang tidak mudah.

Usai laga, Cucurella mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas awal kariernya bersama Real Madrid, seraya menegaskan bahwa timnya tampil kuat dan meraih hasil ideal sebelum musim dimulai.

Ia berkata: "Saya sangat senang, dan saya rasa ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi semua orang. Ini hasil yang bagus sekali sebelum musim dimulai. Penantiannya panjang, dan saya sangat menantikan dimulainya liga."

Bek asal Spanyol itu bergabung dengan tim lebih lambat dari para pemain lainnya, setelah keikutsertaannya di final Piala Dunia bersama tim nasional negaranya, sebelum pindah ke Real Madrid dan memulai babak baru dalam perjalanan kariernya, yang ia anggap sebagai buah dari kerja keras selama bertahun-tahun.

Cucurella berkata tentang perjalanan ini: "Ada banyak kerja keras di balik semua ini, dan segala upaya yang dikerahkan selama bertahun-tahun ini sepadan dengan segala jerih payahnya," seraya menegaskan pada saat yang sama bahwa rekan-rekannya membantunya beradaptasi dengan cepat di dalam grup.

Bek asal Spanyol itu menambahkan bahwa para pemain Real Madrid menyambutnya dan para pendatang baru dengan cara yang istimewa, sambil berkata: "Mereka semua luar biasa, dan mereka memudahkan semua orang untuk bergabung dengan tim," sebelum menyampaikan pesan kepada para suporter klub, seraya menegaskan bahwa ia telah menerima banyak pesan sejak penandatanganan kontraknya, dan bahwa ia akan mengerahkan segala yang ia miliki demi kostum Los Blancos.