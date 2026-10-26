Real Madrid berhasil memenangkan Clasico dengan skor 2-1 atas rival tradisional mereka, Barcelona, di Stadion Spotify Camp Nou, Minggu malam.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa tim asuhan pelatih Jose Mourinho memasuki lapangan Stadion Spotify Camp Nou dengan mengetahui betul apa yang ingin mereka terapkan, terutama di lini pertahanan, di mana Marc Cucurella mengemban tugas pengawalan individu terhadap Lamine Yamal dengan menggunakan kekuatan yang cukup besar.

Beberapa menit sebelum kedua tim menuju ruang ganti, Cucurella melakukan serangan brilian yang berakhir dengan gol yang dicetak Kylian Mbappe, setelah Gerard Martin gagal menghalau bola dengan semestinya.

Penampilan Cucurella menjadi salah satu alasan utama soliditas pertahanan Real Madrid, setelah ia berhasil meredam bahaya dari Lamine Yamal.

Pada menit ke-32, Lamine Yamal mengadu kepada wasit Martinez Munuera karena menjadi korban aksi menahan yang jelas dari Cucurella, dan menuntut agar kartu kuning diacungkan kepadanya, mengingat itu bukanlah pelanggaran pertama yang dilakukan terhadap dirinya.

Yamal merasa frustrasi ketika melihat Marc Cucurella lolos dari hukuman, hal yang tidak luput dari perhatian selama siaran pertandingan.

Ketika kepindahan Cucurella ke Real Madrid resmi diumumkan, Yamal berbicara kepada program "Tiempo de Juego" melalui radio Cadena Cope untuk membahas Piala Dunia 2026, tetapi ia juga menyinggung pendapatnya mengenai bergabungnya Cucurella ke Los Blancos.

Yamal saat itu mengatakan, "Saya bilang padanya bahwa dia akan bermain sebagai starter di pertandingan pertama, sedangkan di pertandingan kedua dia akan duduk di bangku cadangan, karena saya akan melahapnya."

Namun, Marc Cucurella berhasil memaksakan dominasinya atas Yamal pada Clasico pertama tersebut.