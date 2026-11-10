Cucurella: Madrid Tim Terbaik di Eropa, dan Saya Akan Memilih Pemain Ini Ketimbang Mbappe

Mark Cucurella, bintang Real Madrid, menegaskan bahwa Los Blancos adalah tim terbaik di Eropa saat ini, sekaligus mengungkap pemain yang paling membuatnya terkejut di skuad tim ibu kota Spanyol tersebut.

Cucurella berkata, dalam sebuah wawancara dengan program "El Partidazo" di radio "Cope": "Kami saat ini adalah tim terbaik di Eropa, setelah kami menampilkan rangkaian hasil yang sangat bagus, dan tim kini tampil dengan sangat serius. Apakah kami lebih baik daripada Paris Saint-Germain? Saya tidak terlalu banyak menonton pertandingan mereka."

Pemain yang paling mengesankannya

Ia menambahkan: "Pemain terbaik di Real Madrid? Saya bisa memilih Mbappe, Bellingham, atau Courtois, tetapi saya akan menyebut seorang pemain yang sangat saya sukai dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup, yaitu Arda Guler. Ia banyak tampil dan memiliki kualitas yang besar, dan ketika ia berada di lapangan, tim bermain dengan lebih baik, serta penampilan kami menjadi lebih padu dalam mengoper bola. Dialah pemain yang paling membuatku terkejut."

Akselerasi Vinicius

Mengenai perbandingan antara Diomande dan Vinicius Junior, serta sejauh mana masing-masing dari keduanya membantunya di dalam lapangan, Cucurella berkata: "Saya tidak berpikir Diomande lebih membantu saya daripada Vinicius, tetapi apa yang ia lakukan terlihat lebih jelas. Diomande melakukan satu akselerasi ke belakang, lalu kau menemukannya di mana-mana. Adapun Vinicius, ia melakukan tiga akselerasi, kemudian ada satu di mana ia tidak berlari, dan itulah yang terlihat oleh semua orang."

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL

Ia melanjutkan: "Seandainya Vini mencetak 3 gol di setiap pertandingan, tak akan ada yang mengkritiknya. Yang terpenting bagi kami adalah ia kembali ke penampilan terbaiknya, karena ketika ia berada di puncak performanya, kami memiliki tim yang luar biasa."

Pemain Los Blancos itu pun membela rekan setimnya, dengan berkata: "Vinicius adalah pemain yang menampilkan level luar biasa sejak 5 tahun, dan wajar jika ia melalui periode penurunan saat ini. Saya melihat ia memiliki keinginan dan berusaha selama sesi latihan, dan itulah hal yang penting."