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Bek Real Madrid asal Spanyol, Marc Cucurella, menyatakan pengertiannya terhadap kemenangan pemain Inggris Harry Kane dalam perebutan penghargaan Ballon d'Or. Namun, ia lebih memilih penghargaan itu diberikan kepada pemain Prancis Kylian Mbappe atau wonderkid Spanyol Lamine Yamal, rekannya masing-masing di klub dan tim nasional.

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Dalam pernyataannya kepada program "El Chiringuito" Spanyol, menanggapi pertanyaan tentang apakah kemenangan Kane meraih Ballon d'Or tidak adil, Cucurella berkata: "Tidak, saya tidak bisa mengatakan itu tidak adil, karena jika Anda melihat angka-angkanya, Anda akan menemukan angka-angka yang mungkin tak akan bisa ia ulangi lagi. Dari sisi itu, ia menampilkan musim yang luar biasa."

Namun ia menambahkan: "Tetapi secara pribadi, saya akan memberikannya kepada Mbappe atau Lamine Yamal, karena pada akhirnya mereka adalah tipe pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton mereka, sebagai seorang penggemar sepak bola, apakah Anda mengerti maksud saya?"

Ia melanjutkan: "Bukannya Kane tidak layak mendapat penghargaan itu, tetapi saya harus mengakui bahwa saya sedikit terkejut dengan hasilnya."

Pernyataan Cucurella ini muncul pada saat kemenangan Kane meraih Ballon d'Or 2026 masih menjadi bahan perdebatan, terutama karena persaingannya begitu ketat dengan Mbappe dan Yamal, yang menempati posisi kedua dan ketiga dalam pemungutan suara akhir.

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Penyerang Bayern Munich itu meraih 1.055 poin, unggul hanya dengan selisih 28 poin atas Mbappe yang mengumpulkan 1.027 poin, sementara Yamal berada di posisi ketiga dengan perolehan 881 poin, dalam persaingan yang menyaksikan kedekatan besar antara kandidat pertama dan kedua.

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Kane telah dinobatkan dengan penghargaan tersebut dalam acara yang digelar di London, pada 26 Oktober lalu, menjadikannya pemain Inggris pertama yang memenangkan Ballon d'Or sejak Michael Owen pada 2001, sekaligus yang kelima dalam sejarah Inggris yang meraih pencapaian ini.

Penobatan penyerang Inggris itu datang setelah musim yang luar biasa dari segi produktivitas gol, di mana ia mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan bersama Bayern Munich di berbagai kompetisi.

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Ini belum termasuk 12 gol bersama timnas Inggris, sehingga total golnya mencapai 73 gol dalam 65 pertandingan bersama klub dan timnas.

Kane juga berkontribusi mengantarkan Bayern Munich meraih tiga gelar domestik sepanjang musim 2025-2026, setelah tim merebut kembali gelar liga serta memenangi Piala Jerman dan Piala Super, selain mencetak 14 gol di Liga Champions Eropa, meski tim tersingkir di babak semifinal.

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Di sisi lain, Mbappe menampilkan musim yang kuat bersama Real Madrid dan timnas Prancis, dan menjadi pesaing terdekat Kane untuk penghargaan tersebut, tetapi ia harus puas dengan posisi kedua dengan selisih 28 poin, sementara Yamal terus menegaskan posisinya di antara para bintang sepak bola dunia terkemuka, setelah menempati posisi ketiga, serta meraih pula penghargaan pemain muda terbaik di dunia.

Pemain internasional Spanyol itu menempati posisi ketiga dalam persaingan Ballon d'Or, setelah menjadi runner-up pada edisi tahun lalu, di belakang pemain Prancis Ousmane Dembele, melanjutkan kehadirannya di tiga besar meski usianya masih muda.

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Adapun Mbappe, ia masih mencari Ballon d'Or pertama dalam kariernya, setelah nyaris meraihnya pada edisi 2026, sebelum Kane memenangi persaingan untuk keuntungannya dengan selisih tipis.