Marc Cucurella, bek Real Madrid, memuji penampilan Los Blancos saat menang 4-1 atas tamunya Sevilla pada pekan kesembilan Liga Spanyol.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Cucurella yang disampaikannya kepada kanal resmi Real Madrid, setelah kemenangan besar yang diraih di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu malam.

Cucurella berkata, "Saya rasa kami menampilkan pertandingan yang bagus sejak awal, dan kami tahu kapan harus mengontrol permainan dan kapan harus bermain lebih cepat. Kami menampilkan 90 menit yang sangat luar biasa."

Ia menambahkan, "Ketika kamu menang, semuanya menjadi lebih baik dan lebih mudah. Kami merasakan sedikit ketakutan di Roma pada Liga Champions, tetapi kami tahu bagaimana membalikkan keadaan menjadi menguntungkan kami."

Ia melanjutkan, "Membalikkan keadaan membantu kami menyadari bahwa kami harus selalu memberikan segala yang kami miliki dengan kadar 100%. Semua orang telah berkontribusi sesuai perannya, dan ini adalah jalan yang harus kami terus tempuh."

Ia menyoroti, "Bermain di rumah sendiri? Hal itu sangat penting, karena bermain di sini tidaklah mudah. Ini adalah stadion yang selalu memancarkan aura kebesarannya, dan hal itu menjadi semakin sulit dengan kualitas para pemain kami. Jika kami mengubah Stadion Santiago Bernabeu menjadi benteng yang tak tertembus, segalanya akan menjadi lebih mudah."

Cucurella mengomentari kembalinya Eder Militao untuk tampil setelah pulih dari cedera, dengan berkata, "Ia telah membuktikan bahwa dirinya pemain dengan kepribadian yang sangat kuat. Dan yang terpenting adalah kami semua tersedia."

Ia menuturkan, "Semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin baik. Ini adalah olahraga tim, dan pertandingan ini mempertemukan 11 pemain melawan 11 pemain lainnya, di samping para pemain yang ada di bangku cadangan, dan semua orang harus memberikan nilai tambah selama menit-menit saat mereka bermain."