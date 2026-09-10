Cucu rekan Muhammad Ali: Bintang NBA menjalani laga tinju pertamanya

Dalam langkah yang tak terduga oleh siapa pun, dan hanya satu setengah bulan sebelum dimulainya musim baru liga bola basket Amerika, salah satu bintang terbesar NBA memutuskan untuk melepas jersey bola basketnya dan mengenakan sarung tinju.

Bintang Amerika Serikat Jaylen Brown (29 tahun) menjalani pertarungan tinju pertama dalam kariernya, dan lokasinya sama mengejutkannya dengan keputusan itu sendiri: Nigeria.

Brown, yang pindah pada musim panas ini dari Boston Celtics ke Philadelphia 76ers, mengunggah cuplikan video dari pertarungan tersebut melalui akun resminya di Instagram, seraya menegaskan bahwa ia menjalani laga itu tanpa persiapan apa pun sebelumnya.

Sebelumnya Brown telah mengungkapkan keinginannya untuk memasuki dunia olahraga bela diri setelah pensiun dari bola basket, bahkan ia sudah membahas ide tersebut dengan Dana White, presiden organisasi seni bela diri campuran UFC.

Tinju bukanlah hal yang asing bagi bintang basket ini, karena ia telah menekuninya selama bertahun-tahun di samping olahraga Muay Thai, terinspirasi oleh kakeknya Willie Brown, yang merupakan mitra dalam latihan legenda tinju Muhammad Ali Clay.

Brown dianggap sebagai salah satu bintang paling menonjol di liga, di mana ia telah tampil 5 kali di laga All-Star, dan meraih penghargaan pemain terbaik pada final 2024 ketika ia membawa Boston Celtics meraih gelar.

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Brown saat ini tengah bersiap menjalani musim pertamanya dengan jersey Philadelphia 76ers, yang akan membuka perjalanannya pada 21 Oktober mendatang menghadapi New York Knicks, sementara mimpi menjalani pengalaman profesional di tinju atau UFC tetap menghantuinya setelah berakhirnya kariernya di bola basket.