Cubarsi: Bintang Barcelona yang terbaik di dunia, dan menghentikan Osimhen butuh hal ini

Bek Barcelona, Pau Cubarsi, menegaskan bahwa Lamine Yamal adalah pemain terbaik di dunia dan layak meraih Ballon d'Or. Ia juga menekankan perlunya konsentrasi tinggi untuk menghentikan ancaman Galatasaray dan penyerangnya, Victor Osimhen, dalam duel yang dinanti antara kedua tim di Liga Champions.

Cubarsi mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "AS" pada konferensi pers menjelang laga melawan Galatasaray: "Kami pernah menghadapi Osimhen beberapa tahun lalu. Kami memperkirakan akan berhadapan dengan lawan yang tahu betul apa yang mereka inginkan, terutama karena mereka bermain di kandang sendiri. Penting bagi kami untuk berada pada puncak konsentrasi sejak awal."

Mengenai kondisi fisiknya, ia menjelaskan: "Saya menjalani banyak pertandingan di Piala Dunia dan pada awal musim. Pelatih berupaya mengatur menit bermain saya dan membagi beban kerja saya, dan saya berusaha menjaga diri sendiri."

Terkait rangkaian hasil impresif yang diraih Barcelona, dan apakah tim merasa tak terkalahkan, ia berkata: "Tidak, karena setiap pertandingan punya situasinya sendiri. Tapi kami sedang melalui periode yang sangat baik, dan kami ingin terus bekerja dengan cara yang kami jalani saat ini."

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Soal tidak adanya pujian dari Madrid serta polemik seputar perwasitan, ia berkomentar: "Saya tidak fokus pada hal itu, saya lebih peduli pada klub saya dan level yang bisa kami tampilkan di atas lapangan. Hal-hal yang datang dari luar tidak terlalu kami pedulikan."

Mengenai tumbangnya tim-tim besar di Istanbul melawan Galatasaray, ia mengatakan: "Kami tahu potensi yang dimiliki lawan, dan kami memahami karakter stadion tempat kami akan bermain serta atmosfer di sekelilingnya. Kami harus menampilkan gaya bermain kami dan memperhatikan detail-detail kecil."

Getty Images





Soal sejauh mana publik sudah terbiasa dengan apa yang ia capai di usia muda, ia menjawab: "Ya, mungkin memang begitu. Usia saya 19 tahun, saya masih di awal karier dan mengalami banyak pengalaman baru, tapi saya tidak menjadikan itu alasan. Usia tidak penting, dan saya harus melakukan apa yang dilakukan orang lain. Saya harus bekerja keras, menjadi diri sendiri, dan menjaga daya saing saya."

Mengenai kegagalan Barcelona menjaga gawangnya tetap bersih belakangan ini, ia menegaskan: "Ini sebuah tantangan, dan menjadi salah satu hal terpenting. Menjaga gawang tidak kebobolan membantu Anda memenangi pertandingan, terutama di stadion seperti ini. Kami harus sedikit memperbaiki aspek tersebut, dan kami akan berhasil melakukannya. Kami memiliki kemampuan luar biasa untuk berkembang dan membaik."

Soal kemungkinan Frenkie de Jong tampil di posisi bek tengah, ia berkata: "Frenkie memiliki level yang luar biasa, dan ia salah satu pemain terbaik di dunia di posisinya. Ia akan menjalani musim yang hebat. Ia belum bisa bersama kami karena beberapa masalah fisik, tapi ia akan menampilkan level tinggi di posisinya. Sangat penting bagi semua orang agar ia dalam kondisi baik."

Ditanya apakah ia merasa kepercayaan dirinya meningkat setelah musim panas lalu, ia menjelaskan: "Saya sedikit berkembang. Musim panas ini menjadi titik yang sangat penting dalam karier saya. Saya selalu memiliki kepercayaan diri besar, dan kepercayaan itu terus bertambah seiring waktu. Tapi para penyerang akan selalu berusaha menyulitkan saya, karena itu saya harus kuat."

Soal keheranannya terhadap pernyataan Lamine Yamal yang merasa berhak memenangi Ballon d'Or, ia berkata: "Semua orang tahu bahwa Lamine adalah pemain terbaik di dunia. Bahkan jika ia mengatakannya sendiri, semua orang mengenalnya dengan baik. Ia pasti layak mendapatkan Ballon d'Or. Dan saya pun bisa masuk daftar kandidat berkat apa yang saya tampilkan di Piala Dunia serta musim yang saya jalani, tapi saya lebih tenang, sementara ia mendapat perhatian media yang lebih besar."

Mengenai pertemuan kembali dengan Victor Osimhen, ia menambahkan: "Saya pernah bermain melawannya beberapa musim lalu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Saya akan menyikapi duel ini dengan cara yang sama, dan dengan penuh keseriusan. Ia salah satu penyerang terbaik di dunia, dan kami harus memiliki konsentrasi setinggi mungkin."

Getty Images





Soal kesulitan terbesar yang menanti Barcelona saat menghadapi Galatasaray di kandangnya, ia berkata: "Semua orang tahu besarnya tekanan yang Anda rasakan di stadion ini. Atmosfer di sini riuh dan para suporter menekan dengan kuat, dan menit-menit awal akan sulit. Tapi tim punya keinginan besar untuk menampilkan level yang baik dan menjaga konsentrasi. Galatasaray adalah tim besar dan bisa menyulitkan kami."

Mengenai kepulangan Livakovic ke Istanbul, Cubarsi menutup: "Saya belum punya kesempatan berbicara dengannya, tapi kami tahu besarnya tekanan yang Anda rasakan di sini. Kami harus menjaga konsentrasi pada tingkat tertinggi."