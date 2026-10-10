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Cuaca kembali kacau: sprint Formula 1 di Singapura ditunda

Start sprint terakhir tahun ini di Formula 1 di Singapura dimulai terlambat akibat hujan lebat.

Federasi otomotif dunia FIA mengumumkan sesaat sebelum start yang dijadwalkan pada pukul 17.00 waktu setempat (11.00 CEST), masih ada terlalu banyak air di lintasan pada tikungan dua dan tiga sirkuit jalan raya tersebut. Berapa lama penundaan ini akan berlangsung masih belum diketahui.

Pada pekan sebelumnya, Formula 1 mengalami sebuah debakel di Malaysia akibat hujan. Karena pengaturan hujan khusus, banyak mobil tidak lagi bisa berakselerasi pada putaran formasi atau bahkan berhenti. Balapan baru bisa dimulai setelah penyesuaian perangkat lunak, dengan keterlambatan satu setengah jam.

Setelah sprint, pada sore hari (15.00 CEST/Sky) masih akan digelar kualifikasi untuk Grand Prix.

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