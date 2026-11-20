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Ivan Toney berpeluang kembali ke Liga Primer Inggris. Menurut sejumlah sumber di Inggris, termasuk Ben Jacobs yang sangat tepercaya, Crystal Palace tertarik kepadanya.

Dua pekan lalu, Crystal Palace menunjuk Thomas Frank sebagai manajer baru. Ia bertugas menjaga Crystal Palace tetap di Liga Primer Inggris.

Frank, yang bekerja bersama Toney selama bertahun-tahun di Brentford, mendesak klub untuk mendatangkan pemain Inggris berusia 30 tahun itu, yang kini bermain di Arab Saudi.

Toney menjadi ujung tombak Al-Ahli sejak musim panas 2024. Bersamanya, klub itu menjadi juara Asia dua kali berturut-turut.

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Pemain yang telah sepuluh kali membela timnas Inggris itu tampil gemilang di Liga Pro Saudi. Sejak bergabung, ia telah memainkan 108 pertandingan untuk Al-Ahli.

Dalam laga-laga tersebut, ia mencetak 86 gol. Musim ini saja, ia sudah mengoleksi 13 gol dalam sembilan pertandingan.

Namun, belum jelas apakah Toney sendiri berminat pindah ke Crystal Palace. Penyerang asal Britania Raya itu terikat kontrak di Arab Saudi hingga pertengahan 2028.

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Toney kini terlibat dalam perkara pidana. Ia diduga melakukan penganiayaan dan harus menghadap pengadilan pada 2028.

Perkara itu akan disidangkan tepat saat Piala Eropa pada tahun tersebut berlangsung. Sang penyerang telah berusaha mengubah tanggal persidangan, tetapi tidak berhasil.