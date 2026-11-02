Cruyff sangat jelas soal opsi pembelian dalam kontrak Tolu di Ajax

Ajax bisa mempermanenkan Tolu Arokodare dari Wolverhampton Wanderers tahun depan. Hal itu ditegaskan direktur teknik Jordi Cruyff saat menjadi tamu dalam acara Rondo di Ziggo Sport pada Senin malam.

Menurut Cruyff, Ajax sudah mengurus segala hal terkait opsi pembelian Tolu yang kabarnya bernilai €20 juta. Klub asal Amsterdam itu tinggal mengaktifkan opsi tersebut pada 2027. "Semuanya sudah diatur. Gajinya juga. Tapi, dalam konferensi pers baru-baru ini, dia sempat meminta kenaikan gaji," kata sang direktur teknik sambil bercanda.

Cruyff puas dengan beberapa bulan pertama Tolu di Ajax. "Dia tampil bagus. Saya ingat ketika kami mendatangkannya, banyak yang membicarakan bahwa dia berasal dari tim yang terancam degradasi, dan segala macam ocehan seperti itu."

"Namun, Tolu mengawali kiprahnya dengan baik. Dia punya mentalitas yang bagus dan merupakan pemain yang mengutamakan tim. Itu penting. Saya berharap dia terus seperti ini, meski para penyerang memang mengalami pasang surut," ujar Cruyff saat menilai kualitas penyerang bertubuh sangat tinggi asal Nigeria tersebut.

Tolu mencetak gol lewat sundulan saat melawan AZ pada Sabtu, ketika laga baru berjalan sembilan menit. Gol itu cukup untuk mengamankan tiga poin sehingga Ajax kini hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Feyenoord, yang kehilangan poin penting saat bermain imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard.

Tolu, yang berstatus pinjaman, biasanya lebih dipilih Míchel Sánchez ketimbang pesaingnya, Marcos Leonardo, yang didatangkan dengan biaya €20 juta. Penyerang asal Brasil itu tetap masuk sebagai pemain pengganti saat melawan AZ setelah satu jam pertandingan berjalan.

Tolu kini telah mencetak sepuluh gol dan menyumbang tiga assist dalam seragam Ajax. Penyerang itu mencatatkannya dalam lima belas pertandingan. Tolu bersama rekan-rekan setimnya tengah bersiap menghadapi laga tandang melawan FC Midtjylland di Liga Konferensi.