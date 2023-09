Cristiano Ronaldo Vs Lionel Messi - Siapa Yang Ratingnya Lebih TInggi Di EA Sports FC 24?

Duo GOAT adu rating EA Sports FC 24 setelah keduanya hijrah ke AS dan Arab Saudi - siapa yang lebih tinggi?

Rivalitas Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi adalah rivalitas yang menjadi penanda zaman di sepakbola. Kedua bintang supermasif ini saling bertabrakan untuk berebut trofi dan rekor selama dua dekade terakhir.

Baru-baru ini Ronaldo memang mengingatkan bahwa, "kalau suka Cristiano, tidak harus benci Messi lho", tetapi sengitnya persaingan mereka berdua ini mau tak mau melahirkan dua kubu penggemar yang sangat berseberangan, yang akan selalu berdebat dan mengklaim supremasi junjungan masing-masing.

Dengan dibantu EA Sports, perdebatan ini bisa diselesaikan, tetapi pasti tak sedikit yang

With the help of EA Sports, the question can potentially be put to bed, though there will still be plenty of people who dispute the gaming giant's assessment.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi - rating di EA Sports FC 24

Lionel Messi jelas lebih baik dibandingkan Cristiano Ronaldo, menurut rating pemain di EA Sports FC 24. Rating keduanya sama-sama menurun tetapi, dengan total rating 90, Messi jauh mengungguli rating Ronaldo yang cuma 86.

Rating Messi cuma turun satu angka dari 91 di FIFA 23 menjadi 90, sementara rating Ronaldo turun dua angka dari 88 ke 86. Ini adalah rating terendah Messi sejak 16 tahun lalu di FIFA 08, setara dengan ratingnya di FIFA 09, sementara rating Ronaldo belum pernah serendah ini semenjak debutnya di FIFA 04.

Cristiano Ronaldo Atribut Lionel Messi 77 PAC (Kecepatan) 80 88 SHO (Tembakan) 87 75 PAS (Operan) 90 80 DRI (Giringan) 94 34 DEF (Kemampuan Bertahan) 33 74 PHY (Kekuatan Fisik) 64 86 OVR (Keseluruhan) 90

Rincian statistik Ronaldo dan Messi menunjukkan bahwa pahlawan Piala Dunia Argentina tersebut lebih kuat di beberapa aspek, termasuk kecepatan, operan, dan giringan.

Namun, Ronaldo memiliki rating tembakan yang agak lebih bagus dan secara fisik jauh lebih kuat dibanding Messi, dan itu memang tak mengejutkan.

Dengan rating itu, Ronaldo berada jauh di bawah pemain-pemain terbaik EA Sports FC 24.

Sebagai tolok ukur, rating bekas bintang Manchester United dan Real Madrid itu berada di bawah Neymar, Mohamed Salah, dan Bruno Fernandes. Ia setara dengan pemain seperti Bukayo Saka, Christopher Nkunku, dan Andrew Robertson.

Messi, yang kini membela Inter Miami, memang menjadi salah satu yang terbaik di EA Sports FC 24 dengan rating 90, tetapi dia bukan yang terbaik - di kategori pemain pria, Erling Haaland, Kylian Mbappe, dan Kevin De Bruyne berbagi podium sebagai tiga pemain terbaik EA Sports FC 24 dengan rating 91.

Robert Lewandowski, Harry Kane, Karim Benzema, dan Thibaut Courtois menyusul tepat di bawah mereka karena memiliki rating yang sama dengan Messi di EA Sports FC 24.

Simak rating-rating tertinggi EA Sports FC 24 di sini.