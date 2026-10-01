Cristiano Ronaldo terancam skorsing berbulan-bulan

Cristiano Ronaldo terancam mendapat hukuman berat setelah meninggalkan tim nasional Portugal. Penyerang berusia 41 tahun itu meninggalkan pemusatan latihan Portugal di Denmark pada Rabu, setelah situasi dengan pelatih timnas Jorge Jesus memanas.

Menurut aturan disiplin federasi sepak bola Portugal, FPF, Ronaldo dapat dijatuhi skorsing maksimal enam bulan atas tindakannya. Ia juga kemungkinan terancam denda.





Ronaldo memutuskan meninggalkan delegasi Portugal di Denmark pada Rabu. Itu terjadi setelah Jorge Jesus melontarkan pernyataan keras dalam konferensi pers mengenai hubungannya dengan bintang berusia 41 tahun tersebut.

Setelah itu, Ronaldo disebut masih sempat berbicara dengan Pedro Proença, ketua federasi sepak bola Portugal. Lalu ia meninggalkan skuad.

Sang penyerang kemudian menjelaskan bahwa ia ingin memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keputusannya pada kesempatan lain. Dengan demikian, kini sudah dipastikan ia tidak akan tampil dalam laga Portugal melawan Denmark di Kopenhagen pada Kamis.

Kepergian itu bisa membawa konsekuensi bagi Ronaldo. Dalam regulasi disiplin FPF disebutkan bahwa pemain yang dipanggil tidak boleh meninggalkan atau melewatkan latihan, pertandingan, atau aktivitas lain tim nasional tanpa alasan yang sah.

Menurut regulasi tersebut, hukumannya adalah skorsing satu hingga enam bulan. Selain itu, denda sebesar 500 hingga 1.000 euro juga bisa dijatuhkan.



