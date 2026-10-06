Cristiano Ronaldo: Saya yang Memilih Jesus untuk Melatih Portugal

Kristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, mengungkapkan bahwa dirinya terlibat dalam pemilihan Jorge Jesus untuk menukangi tim, seraya menegaskan bahwa ia berniat pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia 2026, namun ia mengubah keputusannya atas permintaan presiden federasi.

Ronaldo sempat terlibat krisis besar dengan Jesus, setelah sang Don duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan melawan Norwegia pada laga kedua fase grup UEFA Nations League.

Setelah pernyataan keras yang disampaikan Jesus, di mana ia menyebut dirinya "pemilik keputusan pertama dan terakhir dalam menentukan susunan pemain", Ronaldo mengejutkan semua pihak dengan meninggalkan pemusatan latihan tim 24 jam sebelum pertandingan melawan Denmark pada laga ketiga.

Ronaldo mengatakan, dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Spanyol "AS" pada hari Selasa ini, "Setelah Piala Dunia 2026, saya telah menyiapkan sebuah pesan untuk rakyat Portugal, dan saya masih menyimpannya, yang berisi kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada mereka ketika saya meninggalkan timnas kita untuk selamanya."

Ia menambahkan, "Di akhir turnamen, tepatnya dalam penerbangan pulang dari Amerika Serikat, presiden federasi Portugal meminta dan mendesak saya untuk meninjau kembali keputusan saya pensiun dari tim nasional, karena federasi ingin saya terus bermain."

Sang Don melanjutkan pernyataannya dengan berkata, "Segera setelah itu, ia meminta pendapat saya mengenai nama pelatih timnas saat ini, yang sedang dipertimbangkannya bersama nama-nama lain yang tidak diungkapkannya kepada saya. Saya menjawab presiden federasi bahwa, menurut saya, saya yakin itu akan menjadi keputusan yang tepat."

Ronaldo menutup pernyataannya terkait hal ini dengan mengatakan, "Oleh karena itu, pada hari mereka memperkenalkan pelatih saat ini, saya merasa benar-benar bahagia atas pilihan tersebut. Itu adalah keputusan yang tepat, sebagaimana dibuktikan oleh hasil-hasilnya."

Jesus mengambil alih tugas melatih timnas Portugal dengan kontrak hingga 2030, pada Juli lalu menggantikan Roberto Martinez, yang dipecat setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia.