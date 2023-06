Cristiano Ronaldo Punya Pelatih Baru Di Al-Nassr

Luis Castro menerima tawaran untuk menjadi pelatih baru Al-Nassr, bergabung dengan pemain bintang Cristiano Ronaldo.

Ronaldo bakal dilatih Castro

Castro segera tinggalkan Botafogo

Pelatih Portugal itu menerima tawaran

APA YANG TERJADI?

Al-Nassr bakal menunjuk Luis Castro sebagai pelatih baru setelah ia menerima tawaran klub, yang berarti dia akan meninggalkan Botafogo. GOAL dapat mengonfirmasi bahwa mantan bos Shakhtar Donetsk itu tertarik dengan proyek di Arab Saudi, sebagaimana dia ingin meningkatkan klub dan liga secara keseluruhan.

GAMBARAN BESAR

Al-Nassr gagal memenangkan gelar Liga Pro musim lalu setelah finis kedua di belakang Al-Ittihad. Itu lantas mendorong perubahan manajerial, dengan Rudi Garcia dipecat di awal musim panas.

LEBIH JAUH...

Botafogo saat ini berada di puncak Serie A di Brasil, mengungguli Gremio dengan tujuh poin, tetapi Castro sekarang akan pergi untuk memulai proyek barunya di Arab Saudi.

DALAM FOTO

Getty

Vitor Silva/Botafogo

BERIKUTNYA?

Castro will take charge of Botafogo against Magallanes in the Copa Sudamericana on Friday, and will then head to Al-Nassr.