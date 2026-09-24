Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, membuat kejutan besar menjelang laga yang dinanti melawan Wales.

Dalam keputusan yang tak terduga oleh siapa pun, sang pelatih mendepak bintang Real Madrid ke bangku cadangan, dan memberikan kepercayaan penuh kepada Ruben Neves, pemain Al Hilal Arab Saudi, untuk memimpin lini tengah, sementara senjata terkuat tetap seperti biasa berada di tangan sang kapten legendaris Cristiano Ronaldo.

Tim pelatih timnas Portugal mengumumkan susunan pemain resmi yang akan menjalani laga melawan Wales dalam ajang UEFA Nations League, dalam sebuah pertandingan yang dinanti para penggemar sepak bola Eropa untuk menguji kesiapan Brasil Eropa sebelum agenda-agenda mendatang.

Susunan pemain utama adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Diogo Costa.

Pertahanan: Joao Cancelo - Ruben Dias - Renato Veiga - Nuno Mendes.

Tengah: Ruben Neves - Bruno Fernandes - Vitinha.

Penyerangan: Pedro Neto - Joao Felix - Cristiano Ronaldo.









Neves menyingkirkan pemain Real Madrid

Kejutan terbesar dalam susunan pemain Jesus ada di lini tengah. Ketika semua orang menantikan tampilnya duet Joao Neves dan Bernardo Silva sebagai starter, pelatih asal Portugal itu memutuskan untuk menahan keduanya di bangku cadangan, dan memberikan kesempatan penuh kepada Ruben Neves untuk menjadi starter bersama Bruno Fernandes dan Vitinha.

Sebuah keputusan berani yang mencerminkan kepercayaan besarnya kepada pemain Al Hilal Arab Saudi itu, serta kemampuannya dalam mengatur tempo permainan dan menghubungkan antarlini, terutama menghadapi timnas Wales yang mengandalkan kekuatan fisik dan tekanan tinggi.

Ronaldo memimpin mimpi

Seperti biasa, Cristiano Ronaldo akan memimpin lini serang timnas Portugal, didukung kecepatan dan keterampilan Pedro Neto serta Joao Felix, dalam trio serang yang memiliki segala perangkat untuk mengganggu pertahanan Wales.

Jesus mengandalkan pengalaman Ronaldo dan kemampuannya menentukan hasil laga-laga besar, di saat ia berupaya menemukan ramuan ideal yang memadukan pengalaman dan kaum muda sebelum memasuki gelanggang resmi.







