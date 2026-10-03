Cristiano Ronaldo menyiram bensin ke api setelah bentrok dengan Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo kembali memanaskan gejolak di tim nasional Portugal. Penyerang berusia 41 tahun itu meninggalkan kamp Portugal awal pekan ini setelah bentrok dengan pelatih tim nasional Jorge Jesus, dan kini ia meninggalkan like yang mencolok di Instagram.

Dalam sebuah video dari Sport TV, stasiun televisi Brasil, terlihat Felipe Melo membela Ronaldo. Dalam video itu, ia menyatakan sepenuhnya berada di pihak sang bintang dan juga melontarkan kritik kepada rekan-rekan setimnya serta pelatih tim nasional Jorge Jesus.

“Ada perbedaan besar dalam cara orang Portugal memperlakukan Cristiano Ronaldo dan cara orang Argentina memperlakukan Lionel Messi,” Melo mengawali pembelaannya. Dengan itu, ia antara lain merujuk pada laga perpisahan yang diselenggarakan untuk Messi bersama tim nasional Argentina.

“Tapi saya juga melihat lebih banyak rasa hormat dari lawan saat mereka menghadapi Ronaldo ketimbang dari rekan-rekan setimnya sendiri. Apa kamu melihat pemain Napoli itu (Højlund, red.) yang mencetak gol kemarin? Dia benar-benar marah dan bahkan mendorong Jorge Jesus.”

“Saya melihat lebih banyak rasa hormat darinya ketimbang dari rekan-rekan setimnya sendiri di tim nasional. Tak seorang pun di sana yang mendekati levelnya, tak seorang pun bahkan berada di kelas yang sama dengan Cristiano,” tegas Melo. “Anda tidak bisa begitu saja membiarkan pemain terbaik dalam sejarah pergi.”

“Dia adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa dan yang terbaik dari Portugal. Itu mustahil. Agar sangat jelas: antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus, saya benar-benar berada di pihak Cristiano. Tapi jika besok mereka membuktikan kepada saya bahwa dia tidak hormat, bahwa semuanya sudah direncanakan dan disepakati, dan bahwa dia pergi atas kemauannya sendiri, maka saya akan menjadi orang pertama yang mengakui bahwa saya salah,” tutupnya.

Ronaldo tampaknya sepakat dengan kata-kata Melo, karena pada unggahan Instagram tersebut terlihat bahwa pemain Portugal itu memberikan like.