Cristiano Ronaldo mendarat di Riyadh

Bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kembali ke Arab Saudi setelah tiba di Riyadh pada Minggu lalu, sebelum berlangsungnya laga timnas negaranya melawan Norwegia di UEFA Nations League, untuk memulai persiapannya kembali ke lapangan dengan seragam Al Nassr.

Penyerang Portugal berusia 41 tahun itu dijadwalkan bergabung dalam latihan Al Nassr pada hari-hari mendatang, sebagai persiapan menghadapi laga berikutnya melawan Al Diriyah yang diasuh oleh rekan senegaranya asal Portugal, Bruno Lage, dan dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat dalam ajang Liga Arab Saudi.

Kepulangan Ronaldo ke Riyadh terjadi setelah berakhirnya partisipasinya bersama timnas Portugal, yang telah memastikan lolos ke perempat final UEFA Nations League, sehingga sang pemain menutup lembaran jeda internasional dan bersiap melanjutkan perjalanannya bersama Al Nassr.

Sebelumnya, Georgina Rodriguez membagikan melalui akun-akunnya di media sosial sejumlah foto dari dalam pesawat, bersama cuplikan momen kedatangan mereka di Bandara Riyadh, sebagai isyarat kembalinya Ronaldo ke Arab Saudi untuk bersiap menghadapi fase berikutnya bersama timnya.